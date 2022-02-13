【第五波疫情】醫管局呼籲輕症病人留家勿召喚救護車 李立業：只會增加負擔盼大局為重
社會 17:06 2022/02/13
第五波疫情發展至今，醫管局隔離設施已經超出負荷，不少兒童、長者和重症病人正等候入院。
醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業呼籲，年輕、病情穩定、症徵輕微的初步確診病人留家耐心等候，不要恐慌；醫管局會盡量用電話照顧他們需要，亦會盡力爭取增加隔離病床數目。
我們呼籲市民如病情穩定，請冷靜耐心在家等候，如果他們再召喚救護車到急症室求診，只會增加抗疫部門的負擔，甚至阻礙重症病人接受治療的機會，我衷心希望大家聽從呼籲，希望大家以大局為重。
醫管局亦預備推出多項應變措施，詳情請看【下一頁】。
【活得健康啲】葛行輝日食兩包煙咳到甩肺 35年煙鏟成功戒煙變長跑好手
一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
責任編輯：陳梓蔚