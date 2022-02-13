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【第五波疫情】醫管局呼籲輕症病人留家勿召喚救護車　李立業：只會增加負擔盼大局為重

社會 17:06 2022/02/13

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醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（林宇翔攝）

第五波疫情發展至今，醫管局隔離設施已經超出負荷，不少兒童、長者和重症病人正等候入院。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業呼籲，年輕、病情穩定、症徵輕微的初步確診病人留家耐心等候，不要恐慌；醫管局會盡量用電話照顧他們需要，亦會盡力爭取增加隔離病床數目。

我們呼籲市民如病情穩定，請冷靜耐心在家等候，如果他們再召喚救護車到急症室求診，只會增加抗疫部門的負擔，甚至阻礙重症病人接受治療的機會，我衷心希望大家聽從呼籲，希望大家以大局為重。

醫管局亦預備推出多項應變措施，詳情請看【下一頁】。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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