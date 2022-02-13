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【防疫措施】入商場須打針掃碼德福居民抱怨不便　《東張西望》實測不經商場路程2分鐘變18分鐘

親子 17:58 2022/02/13

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

《東張西望》實測不經商場由九龍灣站行到德福花園需要18分鐘。

為應對疫情，港府在本月24日起推行「疫苗通行證」，12歲或以上人士須接種最少一劑疫苗及使用安心出行，方可進入商場、百貨公司、街市等處所。本港有不少屋苑與商場連接，《東張西望》日前進行實測，若不經商場由九龍灣站行至德福花園，路程由2分鐘增至18分鐘。

不經商場路程增至18分鐘

《東張西望》日前訪問德福花園居民，有居民表示當初選擇此屋苑，就是看中它地理位置方便，位於港鐵站上蓋，多年來一直經商場回家，若要改變路線甚為麻煩。

節目主持吳幸美進行實測，一試不經商場，由九龍灣站行至德福花園，發現路程由2分鐘增長至18分鐘。她沿着商場外圍，經過工業區，走上天橋、穿過隧道後，終走到德福花園平台。到達目的地時，她坦言「 行到喘晒氣！」。

此外有不少「打工仔」平日經商場到工業區上班，有市民受訪時表示，繞路走需要花更長時間，亦指某些行業必須在商場內上班，沒有接種疫苗的人面臨被解僱。

除了九龍灣德福花園，將軍澳多個屋苑都是由天橋連接商場。有受訪居民表示，或會因措施而減少外出。

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經商場回家可視作合理辯解

行政長官林鄭月娥曾於記者會上表示，不能經商場回家會造成一定不便，市民可嘗試尋找另一途徑回家。食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青表示，如有個別人士必須要通過受限處所，如通過商場才回到住所或工作地點，可視作合理辯解。當局會視乎個案情況，執法會有彈性。

政府亦修訂《僱傭條例》，員工拒絕接種疫苗而被解僱，將不會被視為不合理解僱。不過，僱主若因僱員強制檢疫，或因圍封強檢未能上班而解僱，則會構成不合理解僱。勞工及福利局正進行修例工作，強制檢疫和被圍封強檢人士，持當局發出的強制檢疫令或醫務證明，將被視為病假紙證明，可申領病假。

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責任編輯︰王明芳

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