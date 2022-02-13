【新冠肺炎】確診個案與大成街街市有關連　今日提早關閉消毒

▲ 確診個案與大成街街市有關連，今日提早關閉消毒。（資料圖片）

食環署今日（13日）宣布，因應有確診個案與大成街街市有關連，為審慎起見，該街巿今日將提早1小時於下午7時關閉，並於明日（14日）及後日（15日）全日關閉，期間進行深層清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

發言人表示，食環署已即時安排清潔及消毒確診者工作的範圍。此外，在深層清潔消毒工作進行期間，食環署人員會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，亦要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍街道進行清洗消毒。署方指，會與街巿檔戶保持聯絡，並要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在16日（星期三）重開街市。

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記者：黃穎津