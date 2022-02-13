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【新冠肺炎】旺角郵政局郵務員快速測試初步陽性　關閉2天消毒

社會 17:43 2022/02/13

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各政府部門或其轄下管理設施今日（13日）再有職員確診或初步確診。（曾耀輝攝）

新冠肺炎確診數字屢創新高，各政府部門或其轄下管理設施今日（13日）再有職員確診或初步確診。

香港郵政今日表示，一名郵務員新冠快速測試結果初步呈陽性。發言人指，該名郵務員於旺角郵政局工作，最近一次上班日期為2月12日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

發言人表示，香港郵政今日獲悉事件後，已即時安排所有與該郵務員一同工作的人員接受病毒測試，並按照衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

香港郵政將於2月14日至15日關閉旺角郵政局、智郵站及郵政信箱大堂，市民可到就近的大角咀郵政局（大角咀晏架街67號地下） 或廣華街郵政局（廣華街3至13號廣輝大廈地下11至14號）使用郵政服務。如有查詢，市民可致電香港郵政熱線2921 2222。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津

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