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【家族榮耀劇透】第6集劇情預告　世宏說服甄芯回心轉意不離婚

娛樂 09:11 2022/02/14

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《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第5集講甄芯發現耀祖有私生女，傷心之下決意離婚。

第6集（14/2）

耀堂和耀宗爭取領導碼頭項目，但甄芯心不在焉無法下決定，更請假回娘家。

洛儀向狗仔隊買下耀祖的偷情照，但又故意讓彩薇找到方法讓傳媒公開。

展鴻私自把甄芯懷孕之事告知世宏，世宏親自說服決意離婚的甄芯回心轉意。

《家族榮耀》第5集劇情   上一頁

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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