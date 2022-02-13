【餅印父女】吳啟華女兒吳熙兒近照曝光　13歲「厭世美女」挑戰做最美星二代

▲ 吳啟華有女初長成。

57歲吳啟華早年移居內地轉攻北上發展，曾經歷兩段婚姻的他，與第二任妻子石洋子育有一名女兒吳熙兒（豬豬），轉眼間女兒已13歲大，並遺傳著父母優良基因，獲網民大讚「最美星二代」之一。

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月花22萬 捧女兒做網紅

不少網民讚她愈大愈靚女，指她跟爸爸吳啟華長得很相似，遺傳渾圓眼睛及高直鼻樑，認真女大十八變。兩年前她更參與微電影拍攝，即使初次面對鏡頭，遺傳父母演藝細胞，毫不怯場，而且演技自然。

吳啟華對女兒寵愛有加，有指他積極推動女兒做「網紅」，為彌補不能常伴在旁的缺憾，他對女兒有求必應，為照顧女兒及前妻的生活，月付6萬人民幣贍養費，即使離了婚，他亦會額外給予石洋子的媽媽生活費，所有費用每月共約需20萬元人民幣（約22萬港幣）。

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長大成為少女

有女初長成，熙兒由萌爆小女孩蛻變成亭亭玉立的少女，近日她於微博上載清晰近照，留有一頭長長烏黑秀髮的她，五官標緻配鵝蛋臉，招牌水汪汪炯炯有神，她單手托腮向鏡頭擺出「厭世樣」，滲透一份氣質少女感覺。

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拓展事業愈做愈大

而轉戰內地發展多年的吳啟華，不時邀約出席商演活動，見他閒時在社交網分享工作相片，人氣程度依舊高企。

據悉，吳啟華因為方便在內地香港兩地工作，所以現時搬到深圳居住；亦有指他將在當地建立事業版圖，與朋友一起經營製作公司，事業愈做愈大。