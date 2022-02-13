【防疫措施】工聯會倡實施更嚴格全民強檢　3至5天盡留家中

▲ 工聯會建議實施3至5天全民強檢。（工聯會Facebook）

第五波疫情持續，工聯會今日提出多項建議，包括全速進行全民強制檢測，在3至5天內有更格的收緊社交距離措施，除檢測及持會基本運作、民生供應人員外，市民盡留在家居。

工聯會立法會議員麥美娟指出，待內地專家來港後，香港的防疫及檢測能力會提升，應全速進行全民強制檢測，務求在短時間內找出所有感染及潛伏個案，全面快速截斷傳播鏈，期間應更嚴格的收緊社交距離措施，市民在3至5天內應儘量留在家居。

議員陸頌雄就建議，加強應用程式「安心出行」追蹤功能，認為香港對確診者的追蹤情況並不理想，應參考外地的混合方式配合追蹤，例如提供拍八達通咭或藍牙自動登錄等方式，讓追蹤程序更快、更準、更便利，而疫苗通行證也應推廣到更多地方。

此外，勞工界議員梁子穎認為，第六輪防疫抗疫基金，應以僱員作為申請單位，確保資助直接落到僱員手中，包括提供停工津貼予接受隔離、強檢而未能上班人士、向開工不足或停工僱員發放現金津貼等。

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責任編輯：陳宛彤