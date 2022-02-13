【第五波疫情】立法會議員黃俊碩：所屬會計師樓有2位同事快測亦呈陽性

▲ 立法會議員黃俊碩快速測試結果呈陽性。（資料圖片）

民建聯立法會議員黃俊碩昨日快速測試呈陽性，他今日已進行核酸測試，正居家隔離，等待檢測結果。他今日透露，其會計師樓，有兩位已接種兩劑疫苗的同事，快速檢測結果初步亦呈陽性，最後上班日期為2月11日。

黃俊碩透過社交平台公佈相關消息，他表示，會計師事務所已安排進行霧化消毒清潔程序，立法會秘書處亦已經完成消毒程序。又強烈建議，會計師樓所有同事，馬上進行快速檢測及核酸檢測，並馬上匯報結果，在確定核酸檢測結果呈陰性前，即使在家亦盡量佩戴口罩，以及在家工作，直至另行通知。

黃俊碩屬民建聯成員，他上周五曾與18名黨友，在立法會見記者。民建聯表示，民建聯所有立法會成員會連續3日進行快速測試，其間會儘量留家工作、避免外出，以策安全。包括主席李慧琼在内，民建聯多位議員均透過社交平台，匯報自己的快測結果，目前為止，均為陰性。

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記者：林曉君