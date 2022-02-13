  • 17°C
香港時間 : 2022213日 (週日) 20:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【利孝和夫人】利孝和夫人利陸雁群昨日離世　享年96歲

社會 19:25 2022/02/13

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

利孝和夫人利陸雁群（右二）昨日離世，享年96歲。（資料圖片）

前無線電視非執行董事利孝和夫人陸雁群昨日（12日）於家中辭世，享年96歲，告別奠禮將以私人形式舉行。

利孝和夫人本名陸雁群，祖籍廣東中山，1925年8月1日生於香港，其祖父陸蓬山是香港廣東銀行創辦人之一。她於1949年嫁予已故商人利希慎之子、行政立法兩局非官守議員利銘澤之弟利孝和為妻，婚後兩人共育有一子三女，分別名為利憲彬、利蘊梅、利蘊蓮和利蘊珍。

利陸雁群多年來亦積極參與公益事務。她在1970年、1978年、1993年和1996年多次擔任香港明愛籌募委員會主席，以及在1972年加入明愛理事會擔任理事。利陸雁群亦曾多次捐款支持明愛的發展，並且是明愛的鑽輝贊助人。明愛於2010年把沙田一座新建成的護老院舍命名為「利陸雁群大樓」，以作答謝。

透過利希慎基金等途徑，利陸雁群也多次捐助香港大學醫學院，並於2003年起出任香港大學骨健基金的創會主席，推動醫學院成立骨質疏鬆中心，並於2004年獲香港大學頒授名譽大學院士學位。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津

相關文章

【簡炳墀逝世】五屆冠軍練馬師簡炳墀今晨離世　終年84歲
今日 10:17
【簡炳墀逝世】五屆冠軍練馬師簡炳墀今晨離世　終年84歲
【野豬出沒】石澳野豬咬傷行山客　兩男女送院治理
今日 17:24
【野豬出沒】石澳野豬咬傷行山客　兩男女送院治理
【行山意外】31歲女子單獨行山失蹤　今晨石澳尋獲証實死亡
今日 17:29
【行山意外】31歲女子單獨行山失蹤　今晨石澳尋獲証實死亡

你可能感興趣

【簡炳墀逝世】五屆冠軍練馬師簡炳墀今晨離世　終年84歲
今日 10:17
【簡炳墀逝世】五屆冠軍練馬師簡炳墀今晨離世　終年84歲
【野豬出沒】石澳野豬咬傷行山客　兩男女送院治理
今日 17:24
【野豬出沒】石澳野豬咬傷行山客　兩男女送院治理
【行山意外】31歲女子單獨行山失蹤　今晨石澳尋獲証實死亡
今日 17:29
【行山意外】31歲女子單獨行山失蹤　今晨石澳尋獲証實死亡
健康問題 利蘊蓮 電視 利孝和 利銘澤 利希慎 利陸雁群 希慎 沙田 香港

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
今日 13:41
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
17:19 2022/02/12
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　
16:00 2022/02/12
【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　