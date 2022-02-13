【利孝和夫人】利孝和夫人利陸雁群昨日離世　享年96歲

▲ 利孝和夫人利陸雁群（右二）昨日離世，享年96歲。（資料圖片）

前無線電視非執行董事利孝和夫人陸雁群昨日（12日）於家中辭世，享年96歲，告別奠禮將以私人形式舉行。

利孝和夫人本名陸雁群，祖籍廣東中山，1925年8月1日生於香港，其祖父陸蓬山是香港廣東銀行創辦人之一。她於1949年嫁予已故商人利希慎之子、行政立法兩局非官守議員利銘澤之弟利孝和為妻，婚後兩人共育有一子三女，分別名為利憲彬、利蘊梅、利蘊蓮和利蘊珍。

利陸雁群多年來亦積極參與公益事務。她在1970年、1978年、1993年和1996年多次擔任香港明愛籌募委員會主席，以及在1972年加入明愛理事會擔任理事。利陸雁群亦曾多次捐款支持明愛的發展，並且是明愛的鑽輝贊助人。明愛於2010年把沙田一座新建成的護老院舍命名為「利陸雁群大樓」，以作答謝。

透過利希慎基金等途徑，利陸雁群也多次捐助香港大學醫學院，並於2003年起出任香港大學骨健基金的創會主席，推動醫學院成立骨質疏鬆中心，並於2004年獲香港大學頒授名譽大學院士學位。

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記者：黃穎津