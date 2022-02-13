【學生確診】中大8名宿生染疫未送院　7人均居伍宜孫書院宿舍

▲ 中文大學宿舍昨（12日）爆出8宗學生確診或初步確診個案。（資料圖片）

第五波疫情持續，除多間安老院舍爆疫，早前強烈鼓勵所有宿生退宿的中文大學宿舍，亦爆出8宗學生確診或初步確診個案。據校方今日（13日）公布，其中7人均為伍宜孫書院宿舍宿生，2名確診者均居於西座宿舍、5名初確宿生居東座宿舍，而確診學生尚未入院，現轉入住大學宿舍獨立房間、有待政府進一步安排。

中大公布，昨晚（12日）接獲通知新增8名學生初步確診或確診新冠肺炎。

為保障員生健康和安全，方便公眾掌握校園內最新疫情狀況，中大網頁增設「中大新冠肺炎確診個案」專頁。據專頁顯示，新增2名確診學生分別就讀工商管理學院及工程學院，二人均居於伍宜孫書院西座；餘下6名初步確診學生，5人居伍宜孫書院東座、1人居崇基學院利樹培堂。

校方稱，已於相關學生入住的宿舍房間、廁所、所有公共空間，以及最近到訪的中大校園設施進行深層消毒。至於確診學生現已安排入住有獨立浴室及廁所的房間，等候政府進一步安排；所有與確診學生居於同一座相同樓層的學生，已於昨晚進行快速病毒測試，大學會與衞生防護中心保持緊密聯繫，採取必要措施跟進個案。

大學強烈建議，所有大學成員繼續按照大學健康促進及防護委員會的健康建議，採取嚴格個人衛生措施，保障自己及他人的健康。

而中大上周二（8日）曾發公告「強烈鼓勵」所有宿生盡量退宿，返回家中，退宿的學生將獲書院或宿舍辦事處按比例退還宿費；繼續留宿之學生則必須提供「充分有力的理據」。

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記者：馮琪雅