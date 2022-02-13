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【封區檢測】馬鞍山利安邨利盛樓遭圍封強檢　目標明中午12時完成行動

社會 19:53 2022/02/13

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馬鞍山利安邨利盛樓遭圍封強檢。（陳靜儀攝）

本港疫情持續，確診個案分散全港多區。政府今日公布，沙田利安邨利盛樓今晚起被圍封進行強制檢測，目標明日（14日）中午12時完成強檢行動。

政府已經於「受限區域」內設立臨時採樣站，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

任何於1月31日至2月13日期間曾身處上述大廈內超過2小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在2月15日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株，審慎起見，已接種疫苗及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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