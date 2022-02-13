【第五波疫情】灣仔胡忠2名教育局職員初步確診　幼稚園入學證暫只接受網上或郵寄申請

▲ 教育局有兩名員工初步確診新冠肺炎，二人於灣仔胡忠大廈上班。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，教育局今日（13日）公布有兩名員工初步確診新冠肺炎，二人均於灣仔胡忠大廈上班，日常工作無須接觸公眾人士，惟因應涉事樓層辦公室須暫時關閉以進行清潔消毒，「幼稚園入學註冊證」申請暫時只可以網上或郵寄遞交。

教育局表示，二人分別於胡忠大廈14樓及15樓工作，日常工作無須接觸公眾人士；其最近一次返回辦公室工作分別為上周三（9日）及上周五（11日），於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

教育局正與衞生署衞生防護中心跟進有關個案，並等待中心進一步指示。教育局會按衞生防護中心的指引，為相關工作地點及附近位置進行全面清潔消毒，並建議曾與該兩名初步確診員工有接觸及在其工作間附近工作的員工接受病毒測試。局方會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，積極配合中心的檢疫措施。

因應涉事的兩層教育局辦公室須暫時關閉以進行清潔消毒，在此期間，公眾人士如需遞交「幼稚園入學註冊證」申請，可透過網上系統或以郵寄方式遞交。至於一般查詢，公眾人士可致電教育局熱線2891 0088或電郵 至edbinfo@edb.gov.hk。

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記者：馮琪雅