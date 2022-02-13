【兒童接種】政府宣布3歲可接種科興疫苗　2月15日起可預約

▲ 政府宣布3歲可接種科興疫苗，2月15日起可預約。

政府晚上宣布，可接種克爾來福疫苗（科興疫苗）的最低年齡由2月15日起降至三歲。



食物及衞生局局長早前參考了新冠疫苗顧問專家委員會的意見，並考慮新冠病毒對公眾健康構成的威脅，以及降低科興疫苗的適用年齡至3至17歲人士的效益大於其風險後，批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3歲或以上的人士。

由2月15日開始，3至4歲兒童也可接種科興疫苗，預約服務由當日上午8時開始。家長／監護人可經由疫苗接種計劃專題網站（www.covidvaccine.gov.hk），為兒童預約到社區疫苗接種中心或醫院管理局指定普通科門診診所接種科興疫苗，並親自陪同前往接種。家長／監護人亦可透過參與疫苗接種計劃的逾千間私家醫生或診所預約接種科興疫苗。名單可參考網頁：www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/VSS。



現時5歲或以上的兒童已經可以接種科興疫苗，接種至今運作暢順。而5至11歲的兒童由2月16日開始亦可接種復必泰疫苗。兒童與成人一樣，接種第一劑與第二劑科興疫苗需要相隔28日。

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政府發言人表示，政府十分重視兒童接種新冠疫苗。在傳播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民，不論老幼，也應盡快接種疫苗保護自己。

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責任編輯 李志強