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【新聞之花】張寶華開Talk Show爆戀事　邀Ben Sir教分辨好情人

娛樂 16:00 2022/02/13

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張寶華將舉行網上Talk Show。

前新聞之花張寶華（Sharon），成功轉營藝術家及作家，Sharon憑藉多才多藝及流利口才，早前以才女姿態在網上直播Talk Show大談情緒病，相當成功，全球超過23個國家同步收看直播，得到網民極大迴響。

Sharon再接再厲將於3月13日晚上8時正，舉行網上直播Talk Show Part 2《Don’t Judge a Book by its Cover》，Sharon透露今次主題為「愛情觀」， 並邀請了Ben Sir歐陽偉豪博士將擔任特別嘉賓，與網民一齊談論對愛情的睇法及經驗。

正如Sharon所言：「相信今次題目大家都好有興趣，每一個人都有話講，不論已婚或單身人士、有沒有子女、男或女、不論任何教育程度、背景、工作、任何國藉，肯定都有嘢可以講，就算只拍過半次拖，都肯定會有體驗，歡迎大家一齊上網講講對愛情睇法或經驗。」

以愛情為主題。

Sharon特別選擇在日本白色情人節(3月14日)前夕舉行今次talk show，跟網民一齊談情談愛，Sharon表示今次的題目好清楚，就是揀書同揀人一樣，單看表面好容易「中伏」！不是所有的邂逅都是蕩氣迴腸，一眼萬年！幾多人，甚至可以說是絕大部份的人的結局都是庸俗得無話可說。

她並認為能夠得到幸福婚姻的女人，不只是靠運氣，而是她們從小就懂得培養自己只喜歡好男人的本領。就是所謂的「眼光」！所以不論你遇過幾多個爛男人，談過幾多次爛戀愛，雖然世間的愛情好多都以無情收場，但只要有百分之一的真情存在，你還是要繼續Fight下去！能夠得到幸福不是只靠運氣，它需要心理質素和人生歷練。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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