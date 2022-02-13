陳柏宇開直播回答粉絲提問　演唱會曾不被看好Jason高EQ回應

▲ 陳柏宇開live回答粉絲提問。

陳柏宇（Jason）去年12月舉行第二個紅館演唱會《Jason Chan Fight For _ _ _ Live in Hong Kong Coliseum》，唱片公司Sony Music快馬加鞭製作演唱會Blu-ray藍光碟，雖然碟未出，但昨晚ViuTV安排首播兩小時版，而Jason更在騷前和騷後先後開Live，直接與粉絲交流。

Jason在騷前先在自己的社交平台開Live，並回答網民較早前的提問，有人問：「想知點解賣碟但都喺電視度免費播，怕唔怕有啲人喺電視睇完唔買？」Jason笑言：「如果佢本身睇完唔買，我係冇蝕㗎！而想買嗰啲已經買咗，但係佢（未買碟的觀眾）睇完有機會會買㗎嘛！同埋買碟係有收藏價值。」

▲ 去年開2場演唱會。

另有網民問Jason，去年落力宣傳演唱會卻不被睇好，會否感不開心？Jason再度展現他的高EQ：「不被睇好係做個演唱會之前吖嘛，咁人哋唔睇好就唔睇好㗎啦！最緊要係做完個演唱會之後覺得自己做成點，同埋外面嘅迴響係點，幾好吖！」他更坦然面對「不被睇好」，他說：「不被睇好係冇問題，係市場對你嘅產品嘅期望同埋個價值。」

至於有人問他「會否對兩場演唱會唔爆而失望？」Jason再笑言：「唔會，因為又唔係去到冇人睇，如果去到三、四成（賣出）就會有少少失望⋯⋯」他認為今次的成績很合理。而Jason更應網民要求，即興清唱多首作品，為大家來個騷前熱身。

▲ 跟製作人一同對話。

Jason在Live中指，原本想開騷，可惜受疫情影響，延期至去年12月，卻是一個極佳時機，「我喺19年學唱歌，聽返今次成個演唱會，同上次喺紅館開時，真係爭好遠！要表揚自己進步嘅地方，但同一時間要批評自己可以進步嘅地方，所以比以前做得好好多，但條路仲有好遠。」有網民留言盛讚「Jason聲線穩定咗！好少可星期六晚坐定定連續2小時睇電視。」

而看着Jason一路走來的Edward接着指，見證Jason經歷過困惑，但要讚賞的並非其表現，反而是他清楚自己的方向，就算遇到困惑，也沒有刻意理會。

最新影片：