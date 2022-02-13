【新冠肺炎】4名港鐵站員工初步確診　包括荔景站月台助理

▲ 4名港鐵站員工確診，包括1名荔景站月台助理。（資料圖片）

港鐵公司今日（13日）公布，有4名員工及承辦商員工初步確診新冠肺炎，包括1名茘景站的月台助理 、1名在輕鐵天榮站工作的兼職月台助理、1名在東鐵綫頭等車廂工作的外判保安 ， 以及1名在土瓜灣站的外判清潔工。他們現正留在家中等候衞生署安排。

港鐵補充指，

在茘景站工作的月台助理，因其所住大廈而需要強制檢測，昨日獲悉檢測結果為陽性。她最後上班日期為2月9日。

在輕鐵天榮站工作的兼職月台助理，最後上班日期為2月4日。

另一名初步確診的外判保安在東鐵綫頭等車廂工作，最後上班日期為2月9日。

在土瓜灣站工作的外判清潔工，最後上班日期為2月10日。

港鐵公司經追蹤後確定沒有港鐵員工被界定為密切接觸者。

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責任編輯：陳梓蔚