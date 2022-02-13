【醫護染疫】醫管局今再增40名員工中招　涉18醫院或診所【附名單】

▲ 醫管局今再增40名員工中招，涉18醫院或診所（資料圖片）

本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（13日）公布，再多40醫護確診或初步確診，有23名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：

東區尤德夫人那打素醫院一名醫生、一名護士及一名物理治療師

柏立基夫人普通科門診診所一名支援人員

瑪麗醫院三名護士及一名支援人員

東華醫院一名護士

贊育醫院一名文職人員

香港兒童醫院兩名護士及一名文職人員

廣華醫院一名護士及一名抽血員

九龍醫院一名護士

聖母醫院一名醫生

伊利沙伯醫院一名護士及一名支援人員

將軍澳醫院一名支援人員

基督教聯合醫院一名護士及兩名文職人員

明愛醫院一名醫生及一名支援人員

仁濟醫院一名護士

北區醫院一名配藥員

威爾斯親王醫院四名護士、一名醫務化驗師及一名支援人員

屯門醫院一名醫生、一名護士、一名文職人員及三名支援人員

天水圍（天業路）社區健康中心一名護士

醫管局表示，有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有23名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。



局方再次呼籲，員工盡量減少社交活動，亦避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。

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記者：鄧凱文