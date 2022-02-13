【醫護染疫】醫管局今再增40名員工中招 涉18醫院或診所【附名單】
社會 21:21 2022/02/13
本港第5波疫情持續入侵公立醫院，醫管局今日（13日）公布，再多40醫護確診或初步確診，有23名員工被列為密切接觸者，暫時沒有病人被列為密切接觸者，名單包括：
- 東區尤德夫人那打素醫院一名醫生、一名護士及一名物理治療師
- 柏立基夫人普通科門診診所一名支援人員
- 瑪麗醫院三名護士及一名支援人員
- 東華醫院一名護士
- 贊育醫院一名文職人員
- 香港兒童醫院兩名護士及一名文職人員
- 廣華醫院一名護士及一名抽血員
- 九龍醫院一名護士
- 聖母醫院一名醫生
- 伊利沙伯醫院一名護士及一名支援人員
- 將軍澳醫院一名支援人員
- 基督教聯合醫院一名護士及兩名文職人員
- 明愛醫院一名醫生及一名支援人員
- 仁濟醫院一名護士
- 北區醫院一名配藥員
- 威爾斯親王醫院四名護士、一名醫務化驗師及一名支援人員
- 屯門醫院一名醫生、一名護士、一名文職人員及三名支援人員
- 天水圍（天業路）社區健康中心一名護士
醫管局表示，有關醫院已按需要進行接觸追蹤及安排清潔消毒工作，相關員工在工作期間有佩戴合適個人防護裝備，暫時沒有病人被列為密切接觸者。部份上述員工曾於沒有佩戴口罩的情況下，與其他員工一起進食、交談等，有23名員工被列為密切接觸者，需要接受檢疫安排。
局方再次呼籲，員工盡量減少社交活動，亦避免與其他員工一起進食，工作時須佩戴合適個人防護裝備。
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記者：鄧凱文