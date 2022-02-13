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【污水監測】離島、沙田、葵青及深水埗區污水檢測陽性　政府明向部分住戶及保安等派快速測試套裝

社會 21:45 2022/02/13

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民政事務總署明日起陸續向污水檢測呈陽地區居民發快速測試套裝。（資料圖片）

政府今（13日）表示，為跟進在離島、沙田、葵青及深水埗區污水檢測結果呈陽性，民政事務總署將會由明日起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者，包括：

污水監測區域東涌逸東邨04 — 逸東（一）邨清逸樓、康逸樓及雍逸樓

污水監測區域沙田10A— 博康邨博智樓、博逸樓及博泰樓

污水監測區域深水埗2-4 — 荔灣花園

污水監測區域深水埗2-5 （部分）— 荔枝角懲教署職員宿舍

如快速測試檢測結果呈陽性，包括弱陽性，即在測試中只顯示一條模糊的線條，應立即求醫以作跟進，並應盡量留在家中，避免外出令病毒在社區擴散。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰

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