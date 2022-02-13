【兒童染疫】4歲男童死亡個案或令拒打針家長轉軚　有小學擬本周再收集打針意向

▲ 近日疫苗接種中心需求增加，當中不乏家長帶同子女打針。（陳靜儀攝）

繼上周五（11日）一名4歲男童成本港最年輕新冠死亡個案，醫管局今日（13日）亦公布1名3歲初步確診女童危殆，幼童染疫個案惹關注。有小學校長估計早前對於疫苗接種持觀望態度的家長會「轉軚」，讓子女打針，校方擬在本周內再收集家長對於子女接種的意向，並希望教育局盡快公布暫停面授期間學童可否回校打針。

油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀表示，該校早於農曆新年假前已發通告收集家長對於子女打針的意向，目前已獲大部份家長回覆，當中逾400人表示願意打針，佔全校學生近半；由於農曆年假後疫情愈趨嚴峻，故計劃於本周再收集家長意向，供學校參考作日後申請集體打針。她指出，因應疫情變化，加上近日有幼童染疫亡，估計家長取態「會有小小轉變」，部分原先不願子女打針的家長或會改變想法，惟相信仍會有人維持觀望，待其他學生先打針。

陳淑儀續指，據其初步數據，有近300名家長欲跟隨學校安排打針，當中欲打科興人數料「夠數」達到校接種的150人門檻，其他接種復必泰學生也可預約專車到疫苗接種中心，惟仍有待當局公布停課期間的打針安排。

閩僑小學校長葉淑婷則指，現時不少人也有染疫或須強檢，擔心安排大批學生回校打針也有傳播風險，故校方暫打算待疫情緩和、可恢復面授課堂後才安排學生打針。

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記者：馮琪雅