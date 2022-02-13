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【新冠肺炎】社署職員懷疑染疫　長沙灣及元朗兩個社會保障辦事處暫時關閉

社會 22:14 2022/02/13

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社署位於長沙灣及元朗兩個社會保障辦事處，因有職員懷疑感染新冠肺炎而需暫時關閉。（資料圖片）

第五波疫情確診個案急升，社會福利署今日（13日）宣布，位於長沙灣及元朗兩個社會保障辦事處，因有職員懷疑感染新冠肺炎而需暫時關閉，直至另行通知。

社署表示，位於長沙灣社區中心地下及1樓的荔枝角社會保障辦事處，以及元朗政府合署暨大橋街市6樓的東元朗社會保障辦事處，有職員懷疑感染新冠肺炎，兩個辦事處會暫時關閉，直至另行通知。

兩個辦事處已安排為相關地方進行清潔消毒工作，所有職員亦會接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。市民如有查詢，可於辦公時間致電荔枝角社會保障辦事處（電話：2720 8613）、東元朗社會保障辦事處（電話：2477 2351）或西元朗社會保障辦事處（電話：2443 2500）。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：馮琪雅

社會福利 長沙灣 元朗 社會福利署

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