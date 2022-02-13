  • 16°C
香港時間 : 2022213日 (週日) 23:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　包括申訴專員公署調查員【不斷更新】

社會 22:39 2022/02/13

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

多個政府部門有員工確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（13日）再有職員確診或初步確診。

【22：30】

申訴專員公署今（13日）表示，一名調查員初步確診。該調查員於信德中心招商局大廈三十樓的辦事處工作，最近一次上班日期為2月8日。他近期於工作期間沒有與市民接觸。

公署表示，雖然公署接待處會暫停服務，但市民仍可繼續透過電郵、網上表格，公署熱線及留言服務向公署提出投訴或查詢。

【22：00】

社會福利署今日（13日）宣布，因位於長沙灣社區中心地下及1樓的荔枝角社會保障辦事處及元朗政府合署暨大橋街市6樓的東元朗社會保障辦事處有職員懷疑感染新冠肺炎，兩個辦事處會暫時關閉，直至另行通知。

【21：30】

稅務局今日（13日）表示，一名在稅務大樓4樓工作的評稅主任初步確診。

該名職員在2月11日感到不適，翌日接受病毒檢測，今日（13日）初步確診。他負責電腦工作，不用與公眾人士接觸，他工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後一天在辦公室上班的日期是2月11日。

【19：49】

食物環境衞生署（食環署）發言人今日（13日）表示，該署一名助理文書主任初步確診。該名員工於金鐘道政府合署上班，負責文書工作，無需接觸公眾，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【19：43】

教育局發言人今日（13日）表示，得悉兩名員工初步確診。兩名員工分別於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓及15樓工作，日常工作無須接觸公眾人士。他們最近一次返回辦公室工作分別為2月9日及11日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

【16：53】

香港郵政今日（13日）表示，一名郵務員初步確診。他於旺角郵政局工作，最近一次上班日期為2月12日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚

相關文章

【第五波疫情】醫管局呼籲輕症病人留家勿召喚救護車　李立業：只會增加負擔盼大局為重
今日 17:06
【第五波疫情】醫管局呼籲輕症病人留家勿召喚救護車　李立業：只會增加負擔盼大局為重
【第五波疫情】立法會議員黃俊碩：所屬會計師樓有2位同事快測亦呈陽性
今日 18:27
【第五波疫情】立法會議員黃俊碩：所屬會計師樓有2位同事快測亦呈陽性
【第五波疫情】灣仔胡忠2名教育局職員初步確診　幼稚園入學證暫只接受網上或郵寄申請
今日 19:54
【第五波疫情】灣仔胡忠2名教育局職員初步確診　幼稚園入學證暫只接受網上或郵寄申請

你可能感興趣

【第五波疫情】醫管局呼籲輕症病人留家勿召喚救護車　李立業：只會增加負擔盼大局為重
今日 17:06
【第五波疫情】醫管局呼籲輕症病人留家勿召喚救護車　李立業：只會增加負擔盼大局為重
【第五波疫情】立法會議員黃俊碩：所屬會計師樓有2位同事快測亦呈陽性
今日 18:27
【第五波疫情】立法會議員黃俊碩：所屬會計師樓有2位同事快測亦呈陽性
【第五波疫情】灣仔胡忠2名教育局職員初步確診　幼稚園入學證暫只接受網上或郵寄申請
今日 19:54
【第五波疫情】灣仔胡忠2名教育局職員初步確診　幼稚園入學證暫只接受網上或郵寄申請
新冠肺炎疫情 環境衞生 稅務 疫情 社會福利 香港郵政 長沙 社會福利署 教育局 稅務局

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
今日 13:41
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
17:19 2022/02/12
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　
16:00 2022/02/12
【家族榮耀】「進撃的小三」劉悅曾當模特兒　楊茜堯顯大婆霸氣：我先係馬太　