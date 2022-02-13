【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　包括申訴專員公署調查員【不斷更新】

▲ 多個政府部門有員工確診。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（13日）再有職員確診或初步確診。

【22：30】

申訴專員公署今（13日）表示，一名調查員初步確診。該調查員於信德中心招商局大廈三十樓的辦事處工作，最近一次上班日期為2月8日。他近期於工作期間沒有與市民接觸。



公署表示，雖然公署接待處會暫停服務，但市民仍可繼續透過電郵、網上表格，公署熱線及留言服務向公署提出投訴或查詢。

【22：00】

社會福利署今日（13日）宣布，因位於長沙灣社區中心地下及1樓的荔枝角社會保障辦事處及元朗政府合署暨大橋街市6樓的東元朗社會保障辦事處有職員懷疑感染新冠肺炎，兩個辦事處會暫時關閉，直至另行通知。

【21：30】

稅務局今日（13日）表示，一名在稅務大樓4樓工作的評稅主任初步確診。

該名職員在2月11日感到不適，翌日接受病毒檢測，今日（13日）初步確診。他負責電腦工作，不用與公眾人士接觸，他工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最後一天在辦公室上班的日期是2月11日。

【19：49】

食物環境衞生署（食環署）發言人今日（13日）表示，該署一名助理文書主任初步確診。該名員工於金鐘道政府合署上班，負責文書工作，無需接觸公眾，最後上班日期為2月11日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。

【19：43】

教育局發言人今日（13日）表示，得悉兩名員工初步確診。兩名員工分別於灣仔皇后大道東213號胡忠大廈14樓及15樓工作，日常工作無須接觸公眾人士。他們最近一次返回辦公室工作分別為2月9日及11日，於辦公室工作時有佩戴口罩及遵守其他防疫措施。

【16：53】

香港郵政今日（13日）表示，一名郵務員初步確診。他於旺角郵政局工作，最近一次上班日期為2月12日。她在櫃位隔板後工作，與顧客保持適當社交距離。在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：陳梓蔚