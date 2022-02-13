【強制檢測】15幢大廈納入強檢　涉大埔天鑽2幢大廈 【附指定檢測日子】

▲ 曾到訪大埔天鑽2幢大廈需接受強制檢測。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府（13日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有15個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。

15幢大廈納入強制檢測，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此

1.大埔德雅苑

2.大圍雲疊花園 3 座

3.牛頭角牛頭角上邨常泰樓

4.元朗朗善邨善愛樓

5.慈雲山慈華大廈

6.慈雲山慈康邨康健樓

7.屯門田景邨田裕樓

8.旺角廣東道1116號恆通大廈A座

9.長沙灣海麗邨海晴樓

10.大埔天鑽3座

11.大埔天鑽8座

12.沙田美田邨美致樓

13.天水圍天晴邨晴海樓

14.沙田水泉澳邨茂泉樓

15.上水祥龍圍邨呈祥樓

政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。

最新熱門影片：【湊得輕鬆啲】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔 盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳梓蔚