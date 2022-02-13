【強制檢測】15幢大廈納入強檢 涉大埔天鑽2幢大廈 【附指定檢測日子】
社會 22:27 2022/02/13
本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府（13日）晚上公布，引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》有15個指明地方被納入強制檢測公告。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。
15幢大廈納入強制檢測，有關指定到訪時間及須檢測日子，即按此
1.大埔德雅苑
2.大圍雲疊花園 3 座
3.牛頭角牛頭角上邨常泰樓
4.元朗朗善邨善愛樓
5.慈雲山慈華大廈
6.慈雲山慈康邨康健樓
7.屯門田景邨田裕樓
8.旺角廣東道1116號恆通大廈A座
9.長沙灣海麗邨海晴樓
10.大埔天鑽3座
11.大埔天鑽8座
12.沙田美田邨美致樓
13.天水圍天晴邨晴海樓
14.沙田水泉澳邨茂泉樓
15.上水祥龍圍邨呈祥樓
政府指會在個別指明地方上門拍門通知有關居民強制檢測的要求，並已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士亦必須接受上述強制檢測，應同時密切留意身體狀況，就算只有輕微病徵亦必須立即求醫並接受檢測。
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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p
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責任編輯：陳梓蔚