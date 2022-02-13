  • 16°C
香港時間 : 2022213日 (週日) 23:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】恒生銀行6名員工染疫　涉4間分行明天(14日)起暫停服務

社會 23:29 2022/02/13

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

恒生銀行6名員工染疫，涉4間分行明天(14日)起暫停服務。資料圖片

由於有6名員工初步確診，恒生銀行深夜公布，涉及的沙田、上水新豐路、黃大仙及土瓜灣4間分行由明天（2月14日）起暫停服務，直至另行通知。

恒生表示，銀行接獲上述分行的數名員工通知，經檢測後初步確診感染新冠病毒。

銀行會為相關員工提供適切的支援及協助，同時為審慎起見亦會安排在該分行進行深層清潔及消毒。相關分行全部員工會被安排接受檢測，並會留在家中自我隔離以等候檢測結果。

恒生銀行4間分行員工初步確診詳情：

  • 沙田分行 -- 3名員工，最後上班日期為2月10日，當中2名員工主要負責該分行後勤工作，無需與客戶接觸，而另1名員工於該分行櫃位提供銀行服務，與客戶之間設有玻璃隔板。
  • 上水新豐路分行 -- 1名員工，最後上班日期為2月9日，她主要負責該分行後勤工作，無需與客戶接觸。
  • 黃大仙分行 -- 1名員工，最後上班日期為2月11日，他主要與特定客戶會面和提供服務。
  • 土瓜灣分行 -- 1名員工，最後上班日期為2月9日，她主要負責該分行後勤工作，無需與客戶接觸。

上述初步確診分行員工上班前探測體溫正常，工作期間一直全程佩戴口罩。此外，銀行已確定該分行所有員工均有遵從銀行指引，在當值工作期間已佩戴口罩。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯　李志強

疫情 黃大仙 沙田 上水 銀行 土瓜灣

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
今日 13:41
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
今日 11:33
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議
17:19 2022/02/12
【單親媽媽】買精生5國混血兒再誕第二胎　單身CEO媽媽無悔遭道德非議