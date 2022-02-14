【全力抗疫】5局長分工領導抗疫工作小組　林鄭月娥：特區政府用好中央支持奮力遏制疫情

▲ 政府高層會議通過由5局長領導抗疫工作小組。林鄭月娥表示特區政府會用好中央支持，奮力遏制疫情。資料圖片

為全速跟進昨日（12日）由香港特區政府政務司司長李家超和國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權共同主持的第二次內地與香港新冠肺炎疫情專題交流會取得的共識和成果，行政長官林鄭月娥今日（13日）馬上召開內部高層會議，並敲定五個工作小組的特區政府召集人，與相關中央部委和廣東省政府代表對接，加緊落實具體工作，以應對本港愈趨嚴峻的第五波疫情。

政府內部高層會議，行政長官安排多位局長分管各項與內地對接跟進的具體工作如下：



（一）食物及衞生局局長陳肇始：負責流行病學專家工作小組，會聯同衞生署和醫院管理局及本地專家與內地專家對接有關協助香港進行病理排查和分析工作；

（二）政制及內地事務局局長曾國衞：負責提升核酸檢測能力工作小組，包括統籌全港的社區檢測設施及配套工作；

（三）發展局局長黃偉綸：負責聯繫並配合內地援建社區隔離及治療設施工作小組，包括在香港物色地點增設相關設施；

（四）商務及經濟發展局局長邱騰華：將負責醫療物資保障工作小組，包括協調由內地供應大量快速抗原測試包、病床、隔離及治療設施的家具、口罩、保護裝備等抗疫物資有序到港，並分配至相關部門、機構及居民使用；及

（五）運輸及房屋局局長陳帆：負責確保其他由內地供港物資供應工作小組，包括協調有關鮮活食物、蔬菜和生活必需品等的供港貨運具體安排。



林鄭月娥說：「中央一直是香港特區最堅強的後盾，在第五波疫情發生後多次向我傳達了中央領導對香港市民的關切和對香港抗疫的全力支持，我謹代表特區政府和全港市民表示由衷謝意。負有抗疫的主體責任，特區政府定當竭盡所能，貫徹『外防輸入、內防擴散』的策略，以『動態清零』為目標，用好中央在抗疫經驗上的指導和人力物資的支援，進一步提升『早發現、早隔離、早治療』的能力。」



各分管局長會動用其轄下的部門同事投入相關工作，並負責適時向外界發放信息，讓社會大眾更好掌握抗疫措施的進度和成效。政務司司長李家超會負責統籌各工作小組制訂和落實具體安排，向行政長官匯報，並按需要與內地機關再召開專題交流會。林鄭月娥又呼籲市民保持信心，繼續全面配合特區政府的防疫抗疫措施，減少外出，注重個人衞生，做好防護，避免感染。

另外，她表示特區政府亦會全方位加強向社會發放防疫抗疫的即時資訊，讓市民緊貼疫情最新發展和政府相應措施，並提高警覺，及時澄清不實謠言。香港電台作為公共廣播機構，會通過其電視和電台頻道及網站，配合相關工作。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯 李志強