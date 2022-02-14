【初步確診】威院一名86歲初步確診男病人擅自離院　院方報警籲公眾協助尋找

▲ 威院一名86歲初步確診男病人擅自離院，院方報警籲公眾協助尋找。資料圖片

威爾斯親王醫院發言人深夜表示，一名正等候入院的初步確診冠狀病毒病人，自行離開急症室，已要求警方協助。該病人身高約1.65米，中等身材，灰白色短頭髮。閉路電視錄影紀錄顯示，病人離開急症室時身穿紅色格仔長袖衫及深色長褲。

威院指，一名86歲初步確診男病人，昨日(13日)下午二時許於急症室等候入院接受隔離治療期間，在未有通知急症室職員的情況下擅自離開醫院。院方發現病人擅自離院後，隨即派出保安員在全院範圍及附近地區進行搜索，已要求警方協助。院方非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。

院方呼籲公眾人士若發現病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話3505 2786。

▲ 失蹤86歲男子鍾照明，身高約1點6米，體重約70公斤。警方圖片

警方深夜表示，該名失蹤86歲男子鍾照明，身高約1點6米，體重約70公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿紅色格仔長袖上衣、深色長褲及深色鞋。任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1176或6197 3270或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

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責任編輯 李志強