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【初步確診】威院一名86歲初步確診男病人擅自離院　院方報警籲公眾協助尋找

社會 00:15 2022/02/14

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威院一名86歲初步確診男病人擅自離院，院方報警籲公眾協助尋找。資料圖片

威爾斯親王醫院發言人深夜表示，一名正等候入院的初步確診冠狀病毒病人，自行離開急症室，已要求警方協助。該病人身高約1.65米，中等身材，灰白色短頭髮。閉路電視錄影紀錄顯示，病人離開急症室時身穿紅色格仔長袖衫及深色長褲。

威院指，一名86歲初步確診男病人，昨日(13日)下午二時許於急症室等候入院接受隔離治療期間，在未有通知急症室職員的情況下擅自離開醫院。院方發現病人擅自離院後，隨即派出保安員在全院範圍及附近地區進行搜索，已要求警方協助。院方非常重視事件，會全力配合警方的搜索行動。

院方呼籲公眾人士若發現病人，請馬上通知警方或致電醫院熱線電話3505 2786。

失蹤86歲男子鍾照明，身高約1點6米，體重約70公斤。警方圖片

警方深夜表示，該名失蹤86歲男子鍾照明，身高約1點6米，體重約70公斤，肥身材，圓面型，黃皮膚及蓄短白髮。他最後露面時身穿紅色格仔長袖上衣、深色長褲及深色鞋。任何人如有該失蹤男子的消息或曾見過他，請致電3661 1176或6197 3270或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯　李志強

疫情 冠狀病毒 保安 治療 威爾斯親王醫院

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