【新冠肺炎】商台主持金剛劉翁確診感染　森美自我隔離兼日日做檢測

第五波新冠肺炎疫情持續，商台廣播劇《十八樓C座》的「周老闆」金剛 、《公子會》節目主持劉翁確診感染。現年88歲的金剛叔接受傳媒訪問時表示，已於本月12日入院服藥、打針。至於同告感染的劉翁則於昨日（2月13日）於社交平台表示：「我全家中晒」，獲不少藝人、網民留言慰問。

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劉翁：「我全家中晒」

DJ兼導演劉翁於社交平台表示：「我全家中晒」，他跟太太、子女、母親同樣中招。其太太柳瑩留言：「中咗都唔知呀」、「希望大家唔好俾其他人/政府嚇親。你屋企只要有幾粒Panadol你都可以好返，所以冇乜嘢需要take care，真心話。」

而劉翁則指當時陪同女兒睇醫生時，順道做病毒測試後發現確診，但衛生署仍未有人聯絡他，在家等候通知，連日來也沒有出門。

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柳瑩發文解答查詢

柳瑩於社交平台發文解答有關如何發現確診、所需藥物等問題，她寫道：「因為本身今日會有拍攝工作，考慮到現場人數眾多，所以在家中用自我檢測劑先測試一下，看到有兩間，代表有可能身體初步確診omicron 。」

她指，自己立即乘坐的士往私家醫院，而的士司機是自願性質。而私家醫院也沒有拒收想做測試的她，等候時間是5分鐘，然後她需回家等待消息。

測試後證實確診的她：「而家已經等咗四日，真係未有任何衛生署人員聯絡過我哋」。她提到發燒時會服用Panadol，也要常換口罩、常噴消毒藥水。她作出總結：「如果醫生淨係比喉嚨消炎止痛/咳水+發燒藥就叫你返屋企休息，真實情況￼你大概可以想像到 。」

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商台作彈性上班安排

商台昨晚於社交平台發出特別通告：「本台兩名主持確診，二人的最後上班日期分別為2月9日及2月10日，工作期間均有佩戴口罩。本台已經即時安排清潔和消毒有關工作地點，曾接觸二人的員工亦已進行病毒檢測及家居隔離。現時本台亦有彈性上班安排，以員工健康為首的同時確保廣播服務維持正常。」

森美做檢測

與劉翁一同主持《#公子會》的森美接受訪問時表示曾於對方見面，而大家於工作期間也有戴上口罩，而他也會自我隔離、每天做深喉唾液檢測、去政府做一次核酸檢測，他稱檢測結果全是陰性，也會於數天後再做核酸測試。