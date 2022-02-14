【母子決裂】梅媽與兒子脫離母子關係　梅啟明承認欠債稱對母親失望

梅媽梅覃美金發聲明與兒子梅啟明脫離母子關係！已故天后梅艷芳的母親梅覃美金，一向十分溺愛長子梅啟明，但梅媽在今日（2月14日）更登報與梅啟明脫離母子關係。

其實在去年電影《梅艷芳》上映後，梅艷芳胞兄梅啟明入稟高院，聲稱自己擁有「梅艷芳」商標而控電影公司侵權後，過往一直支持梅啟明的梅媽卻罕有表明反對，並「閂水喉」不再向兒子提供經濟支援。

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斷絕母子關係

現年98歲的梅媽，去年接受網台主持節目《娛樂小奶媽》的資深傳媒人潘小文訪問時，更與兒子劃清界線，直斥他「財迷心竅」，甚至用「打壞」、「躝癱」形容梅啟明。

梅媽甚至入院休養也拒不讓兒子探望，更透過潘小文在節目代向梅啟明傳話：「如果佢唔撤銷訴訟，就會同佢脫離母子關係，呢個係梅媽畀梅啟明嘅最後通牒，希望佢唔好再咬住唔放，以後生性做人。」

結果，梅媽真的有實際行動，在今日登報表明與梅啟明脫離母子關係，聲明如下：「本人梅覃美金與兒子梅啟明脫離母子關係，此後梅啟明在外一切華洋轇轕均與本人無關。」

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指梅啟明欠債累累

仍在醫院休養的梅媽回覆媒體查詢指，長子在欠債累累，表示：「佢逼到我無路可走。」據悉，梅啟明之前已多次因欠債而向梅媽要錢，梅媽終忍無可忍而脫離母子關係。

至於梅啟明向媒體承自己確實有欠債，但表示「只是欠幾萬蚊」，解釋是因為梅媽想要身在馬來西亞的孫兒回港，花錢在酒店隔離費用才欠款。

梅啟明更稱母子感情破損是因為親戚的挑撥，他對梅媽是被已心死，還指母親鐵石心腸。梅啟明表示自己有打散工賺錢，可是指因為自己年紀大加上疫情，所以賺得不多，但表示自己會撐到底，寧願去乞錢。