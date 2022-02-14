【情人節】受東北季候風影響今明清涼天色好轉　料本周中後期風勢頗大有雨

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲，部分時間有陽光。（林宇翔攝）

今日（14日）是情人節。天文台表示，昨天一道冷鋒橫過本港，之後受東北季候風影響，今早各區介乎14至15度，較昨天同時間低3至5度，一道廣闊雲覆蓋華南，雲雨帶將逐漸遠離華南沿岸，預料今日有陽光。展望本周後期東北季候風被偏東氣流取代，屆時風勢頗大，有幾陣雨。

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天文台預測今日本港地區大致多雲，部分時間有陽光，早上天氣清涼。吹和緩至清勁北至東北風。展望明日部分時間有陽光，早上天氣清涼。本週中後期風勢頗大及有幾陣雨。其後一道冷鋒會在週末期間影響該區。

根據9天天氣預報，明天部分時間有陽光，早上清涼。周四至周日均多雲，有幾陣雨，氣溫介乎16至19度。

▲ 9天天氣預報。

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記者：余思嵐