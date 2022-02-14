【新冠肺炎】第6輪防疫基金加碼至270億明審議　一文看清4類紓困措施

▲ （黃建輝攝）

本港疫情至今仍然非常嚴峻，政府於上月27日宣布將再推第6輪基金措施，今日（14日）向立法會財委會提交文件，申請向「防疫抗疫基金」注資共270億元，以推出共48項第六輪基金措施，明天以網上會議形式審議這項撥款建議。

第6輪基金的紓困措施包括4類

為餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等行業提供援助，資助金額是第5輪基金的兩倍。以餐飲處所為例，合資格持牌人可根據其營運的處所面積獲得一筆過10萬元至50萬元不等的資助，亦涵蓋自本月10日起須關閉的髮型屋及理髮店

為受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業提供援助，受惠對象包括以營業處所為基礎發放資助的商戶，例如酒店、賓館等；第二是本地和跨境客運業的營運商及從業員，例如專營巴士、本地渡輪、電車、的士、小巴等，可獲一筆過3萬元的非實報實銷津貼；亦支援跨境渡輪及為其提供維修服務的船廠，並向的士及公共小巴提供為期5個月每公升2元的液化石油氣折扣或發還四成的相關汽油或柴油支出

合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者可於今輪基金獲得一筆過10,000元津貼。為每位在政府合約承辦商、私人樓宇和工商物業的前線清潔及保安人員、機場工作的特定群組前線員工和安老院及殘疾人士院舍員工提供每月2,000元的津貼，為期5個月

為短期／短暫失業人士提供支援，提供劃一的一次性1萬元臨時失業支援；在公營及私營機構創造額外30000個有時限性的職位，以協助失業人士重新就業

當局指，預計這一輪基金能為約67000個商戶和75萬名人士提供支援，待財委會批准向基金注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節落實推行，大部分措施可在財委會批准向基金注資後一個月內接受申請。

【湊得輕鬆啲】鄭麗莎放下比賽與事業全職湊仔 盼做4孩冠軍媽媽︰有4倍快樂

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐