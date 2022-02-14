【生命鬥士】教授指若化療無效考慮「停止治療」　4歲癌童Sheldon媽媽：絕不放棄

▲ 教授指，若是次化療及免疫治療無效，會考慮停止治療。

4歲男童Sheldon確診罕見癌症「神經母細胞瘤」第4期，早前曾遠赴西班牙治療，卻得知當地新藥也無效，Sheldon與媽媽於1月底返港接受隔離，其後再到醫院接受治療，媽媽指這次化療加免疫治療方案預計做6次，不過在首次落藥前，教授已告知，若這次治療對Sheldon無效，他們會考慮「停止治療」，令媽媽腦海一片空白。

Sheldon媽媽昨日（13日）在facebook「神母小戰士Sheldon」發文更新兒子近況，早前從西班牙回港後完成隔離回家，媽媽上載了Sheldon與妹妹開心拖手轉圈的影片，而相聚不足一日，Sheldon便要入院治療作戰。

▲ 無論前路有多困難，Sheldon都是非常積極。（facebook圖片）

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若治療無效或須停止治療

媽媽提及，這次化療加免疫治療方案預計做6次，每隔3星期一次，每次為期5日，在上周五（11日）已開始了治療。媽媽心存希望，即使知道這個治療有多辛苦、副作用有多大、費用有多昂貴，他們仍然堅持嘗試。

然而，負責Sheldon治療的教授卻在第一天落藥前直言，倘若這次治療對Sheldon無效，他們會考慮「停止治療」，

聽到這四個字，我腦海裏一片空白，來不切反應，我回頭看著正在在病床上嘣嘣跳、活潑可愛和充滿生命力的他，怎樣捨得停止治療呢！

媽媽表示，小戰士從沒有埋怨過患病，更從不認為自己會輸，所以媽媽也絕不會放棄。她亦感激網民一直以來的支持，希望大家能默默為他們一家祈禱。

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赴西班牙抗癌無效

Sheldon抗癌之路波折重重，他與媽媽去年11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療，惟經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段的腫瘤在兩個月內大了兩、三倍，甚至再發現多有3粒腫瘤。

雖然醫生進行手術一併切除，但不久後又發現同一位置有更大、生長速度更快的腫瘤，而且Sheldon本受感染的腳骨情況惡化，更已擴散至手腕、骨髓，報告結論為Sheldon身體癌細胞毒性很強，新藥治療對Sheldon無效，惟靠化療儘量控制，建議他在身體狀況容許下盡快返港。

媽媽表示，由於Sheldon此次屬復發，因此新一輪治療不再獲任何資助，醫療費用150萬全需自費，雖未知成效，但她仍會堅持嘗試。她又慨嘆，自Sheldon患癌以來，幾乎每個節日也在醫院內度過。縱然如此，但她信念不變，

仍然要好好珍惜與小戰士相處的時間，同時要把握每一個治療的機會。

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責任編輯︰王明芳