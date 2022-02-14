【新冠肺炎】一文看清兒童感染新冠照顧須知及送院安排

▲ 一文看清兒童感染新冠照顧須知及送院安排。（陳靜儀攝）

新冠疫情嚴峻，近日接連有兒童感染新冠肺炎。香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會發表家長及照顧者留家照顧確診感染兒童和青少年的注意事項。TOPick記者整理如下。

一般感染新型冠狀病毒病毒的臨床狀況

家長及照顧者毋須過份憂慮，因為感染新型冠狀病毒患者大多數會慢慢康復，大多數病童毋須服用抗病毒藥。發燒會大約维持2至3天。請耐心等候當局作進一步安排。

何時召緊急救護車送院?

一旦發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等徵狀出現，應馬上召緊急救護車送院。

如何照顧病童？

1. 記錄病童病徵開始的日期和時間

2. 定時觀察

病童體温

病童進食量，和大、小便次數和量

每天觀察及記錄病童有否增加症狀如: 咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛、嘔吐情況等

最重要觀察有沒有病情惡化的情況、例如: 面色變蒼白、呼吸急促等

3. 量度及記錄體溫（正常體溫為36.5度至37.5度）

每天相隔4小時以耳探式溫度計幫病童量度體溫，並記錄體溫

用觸摸前額來感覺體溫極不準確及不可靠

微燒、頭痛、喉嚨痛可以服用止痛退燒藥，例如撲熱息痛

4. 作息飲食

多進食新鮮蔬菜生果，保持適量活動，病童要有充足休息和睡眠，以提升身體免疫力，對抗新冠病毒

兒童個人衞生

應遵從衞生防護中心指示 留在家中 ，照顧者和病童盡量不要與其他家人接觸。盡可能照顧者和病童留在一個房間，並且關上門，盡量不要與家人接觸，也不要離家。

，照顧者和病童盡量不要與其他家人接觸。盡可能照顧者和病童留在一個房間，並且關上門，盡量不要與家人接觸，也不要離家。 照顧者須戴上外科口罩。亦應幫病童戴上合適大小的兒童口罩 ，以減少交叉感染的可能性。而口罩須覆蓋口和鼻。所有外科口罩全屬即棄式，用後應對摺並棄置於有蓋垃圾桶內，棄置後緊記潔手。

，以減少交叉感染的可能性。而口罩須覆蓋口和鼻。所有外科口罩全屬即棄式，用後應對摺並棄置於有蓋垃圾桶內，棄置後緊記潔手。 教導病童注意個人衞生，勤洗手。進食前後、如廁後或接觸不潔物後，必須用洗手液和清水洗手。記得要清潔手指罅和手腕位置。洗手最少20秒。

如果環境不許可用水洗手，而雙手沒有明顯的污垢時，可選擇用 70-80%酒 精成份的搓手液潔手。

未徹底潔手前，避免接觸眼睛、鼻和口部。

如果家居環境容許，請 安排病童專用洗手間 。如果未能安排病童專用的洗手間，各家人的毛巾、個人衞生用品應隨身拿走，不用時不要放在洗手間內。亦應教導病童如廁後要先蓋上廁所板再冲廁，然後徹底清潔雙手。

。如果未能安排病童專用的洗手間，各家人的毛巾、個人衞生用品應隨身拿走，不用時不要放在洗手間內。亦應教導病童如廁後要先蓋上廁所板再冲廁，然後徹底清潔雙手。 病童使用的洗手間需要定時用 1:49 稀釋家用漂白水清潔。

教導病童咳嗽或打噴嚏時用紙巾覆蓋口鼻丶然後小心掉棄紙巾到有蓋垃圾桶。再徹底清潔雙手。

家居衞生

家中應保持空氣流通。多打開窗戶，因為室內空氣流通能有效稀釋病毒或讓病毒隨氣流帶走。如果家裡裝有 HEPA 過濾器就應該使用。

病童應有個人的餐具，水杯，漱口杯，牙刷和毛巾。病童不應和其他小童或成人共用個人物品。

每天以 1:99 稀釋家用漂白水清潔家居。

每天以 1:49 稀釋家用漂白水清潔病童玩具，並必須要徹底過清。附有病童分泌（例如噴嚏、咳嗽、排泄物）也要用 1:49 家用漂白水消毒。

確保廁所去水渠 U 型隔氣長期儲水，防止病毒散播，每日倒淸水入地渠去 水位已經可以。

快速抗原測試呈陽性應如何處理？

需要按照衞生防護中心的指示接受核酸檢測 （家人代領和交付深喉唾液，或通過檢測公司安排）

如使用病毒快速抗原測試套裝，應遵照測試套裝內指示完成所有步驟。亦請妥善處理用完之測試套件，掉棄到有蓋的垃圾桶。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃穎津