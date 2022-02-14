【兒童染疫】劉宇隆指三大原因令染疫幼童現重症　不贊成讓幼童單獨入院

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

本港第5波疫情相繼有染疫兒童出現重症個案，港府昨宣布，明日（15日）起將科興疫苗最低接種年齡由5歲降至3歲，預約服務由明早8時開始。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，幼童感染新冠病毒後出現病情較重，相信是與3個原因有關，包括未曾感染過舊有的人類冠狀病毒感染，又當局亦盡快安排醫護到幼稚園和小學為幼童接種。他又認為當局不應「一刀切」讓幼童單獨入院，否則或引致情緒問題。

劉宇隆今早（14日）接受電台節目中表示對本港降低科興疫苗接種年齡至3歲感高興，指確診個案中有4%患者屬4歲以下兒童，又希望當局盡快組織外展隊或安排私人執業醫護人員到幼稚園和小學為幼童接種。

他表示，幼童感染新冠病毒後出現病情較重，相信是與過去2至3年因疫情導致停課，社會缺少4類舊有的人類冠狀病毒感染有關，因有關病毒大多數是兒童在5歲以前感染，又解釋指在感染該4類病毒後，它會激活體內的T細胞，產生「交叉免疫」，即使幼童之後感染新冠病毒亦會有「跨越式抵抗力」，有助減輕染疫後的病情。

如果可以在頭幾年感染到（4類人類冠狀病毒）都可以有交叉免疫，即使4至5歲碰到新冠病毒，也可以有「跨越式抵抗力」。

另一可能的原因是幼童體型較細小、氣管較窄，感染後較易出現重症；也不能排除病情嚴重的幼童本身有免疫功能缺陷。他呼籲家長不要恐慌，應先找出兒童死亡的原因，了解是否有出現其他與新冠肺炎無直接關係的原因，又認為現時應盡快增加打針的速度。

至於一名3歲初步確診女童在2月12日到達威爾斯親王醫院急症室，其後轉送兒童醫院，現留醫深切治療部，沒有使用人工肺。劉宇隆表示，該名3歲女童的情況較差，暫時未需要用人工肺，惟她早前到兩間醫院求診時已出現抽筋，亦是加劇病情的原因之一，現階段不方便透露太多。

對於醫管局早前表示，由於公院隔離病床爆滿，或未能安排兒童患者家庭送院。劉宇隆認為有關安排或會引起兒童情緒問題，不應根據年齡而「一刀切」，指父母陪伴對兒童康復十分重要，認為只要幼童沒有長期病患，且家庭環境理想，當局應可容許家居檢疫，並同時安排醫生每日以遠程視像方式跟進兒童病情：

如果細路仔突然由一個熟悉的家庭環境，突然去到一個著晒保護衣等的環境，其實是很多人驚的。莫講係一個無病的細路仔，如果有病的小朋友見到呢個環境，只會加劇病情。在醫治小朋友方面，除了要藥物之外，讓小朋友感受到受保護也是一個重中之重。

最新熱門影片：【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷 哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩