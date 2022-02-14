【停止面授】責罵女兒被全班聽到冷戰數日 港媽：網課簡直是親子間的地獄

▲ 港媽認為，網課是親子間的地獄。

因疫情關係，孩子們再一次留在家裏進行網上學習。相比去年，感恩孩子們都適應了這個新常態學習模式。清早起床後，會自動自覺拿出書本及作業，走到電腦前預備上課。

還記得去年停止面授，我家簡直亂作一團，孩子不停地向我呼叫求助：「點解會斷綫嘅？」、「我本數學書呢？」、「個登入又唔啱啦！」為要孩子專心上網課，親子間產生了不少衝突。現在看見孩子建立起良好的自律能力，我真的感到很欣慰。

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曾在網上看過一則新聞，報道指一名媽媽懷疑因為8歲的女兒上網課不專心而虐打孩子，該校的校長立刻報警求助。在家長講座中，亦有一位媽媽曾跟我說：「網課簡直是親子間的地獄！」她每天都要與女兒搏鬥似的，孩子才能完成老師的要求。有一次，女兒忘記關掉收音咪，媽媽大聲責罵女兒的對話，被全班同學聽到，媽媽與女兒都尷尬不已，母女更因此冷戰了幾天。媽媽無奈歎息道：「我都知道我嘅情緒好影響孩子，但佢啲態度同駁嘴係火上加油，足以令我爆炸！」

孩子的適應性很強，只要給他們足夠的空間，容讓他們犯錯，並有改正的機會，孩子便能從錯誤中學習，學會承擔責任。在上次網課時我已早作準備，協助他們按着時間表，事先準備好所需要的文具、課本。上課時可能會遇到不同的問題，我會鼓勵孩子先把問題寫下，又或自行嘗試解決，萬不得已才找父母幫忙。起初孩子還是有很多抱怨，但當孩子慢慢習慣後，反而建立起自主學習的態度。

疫情下人心惶惶，沒有人希望疫情持續。然而，這或許是培養孩子自律能力的好機會，只要父母先跟孩子協定，給出孩子方向，孩子的內心定會茁莊成長。

全文刊於《經濟日報》，原題為疫情下的學習生活