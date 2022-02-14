【兒童染疫】兒童染疫能否服用止痛退燒藥？ 4大兒科學會解答9個Q&A

▲ 4大兒科學會解答照顧確診兒童9個Q&A。

第五波疫情來襲，本港先後有兒童確診新冠肺炎，其中繼上周五（11日）一名4歲男童成本港最年輕新冠死亡個案，1名3歲初步確診女童危殆，幼童染疫個案惹關注。香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院、香港兒科護士學會，解答家長及照顧者留家照顧確診兒童和青少年9個注意事項。

四大學會強調，新型冠狀病毒可以透過飛沫和接觸傳播，Omicron變異病毒株的傳播力非常高，病徵可於接觸新型冠狀病毒後2至24天出現。新型冠狀病毒感染主要病徵是發燒，咳嗽，流鼻涕，喉嚨痛，發熱發冷，作悶，嘔吐，腹瀉、四肢乏力及頭痛。部分患者更有呼吸困難如氣促的徵狀。而有部份引致肺炎或嚴重呼吸系統感染，病情會比較嚴重。 感染 Omicron 變異病毒株的患者則會比較多有流鼻涕、打噴嚏、喉嚨痛、頭痛和四肢乏力等病徵。

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假如兒童和青少年確診感染新型冠狀病毒，四大學會建議病童和家長及照顧者留家需要注意的事項。

1. 假如兒童及青少年的病毒快速抗原測試呈陽性，是需要按照衛生防護中心的指示接受核酸檢測，可由家人代領和交付深喉唾液，或通過檢測公司安排。

2. 記下發病日期 : 家長及照顧者請記錄病童病徵開始的日期和時間。

3. 定時觀察狀況 : 留意病童的體温，以及注意病童的進食量，和大、小便次數和量，每天觀察及記錄病童有沒有增加症狀如: 咳嗽，流鼻涕、喉嚨痛、嘔吐情況等；最重要觀察有沒有病情惡化的情況、例如: 面色變蒼白、呼吸急促等。

4. 量度及記錄體温 ，兒童及青少年的正常體溫為 36.5 - 37.5攝氏度。如果懷疑小朋友發燒，每天相隔四小時以耳探式溫度計幫病童量度體温。並將體温記錄下來。

學會強調，用觸摸前額來感覺體溫是極為不準確及不可靠的。若兒童及青少年出現微燒、頭痛、喉嚨痛可以服用止痛退燒藥，例如撲熱息痛。

5.進食和飲食，多進食新鮮蔬菜生果，保持適量活動，病童記謹要有充足休息和睡眠，是提升身體免疫力和對抗新冠病毒最好的方法。

6. 注意兒童個人衛生，病痛應遵從衛生防護中心指示留在家中，照顧者和病童儘量留在一個房間，兩人均須戴上口罩，不要與其他家人接觸，也不要離家。病童應該勤洗手，記得要清潔手指罅和手腕位置，洗手最少20 秒。如果環境不許可用水洗手，而雙手沒有明顯的污垢時，可選擇用 70-80%酒精成份的搓手液潔手，未徹底潔手前，避免接觸眼睛丶鼻和口部。

如果家居環境容許，請安排病童專用洗手間。如果未能安排病童專用的洗手間，各家人的毛巾、個人衛生用品應隨身拿走，不用時不要放在洗手間內。



7. 注意家居衛生: 家中應保持空氣流通，多打開窗戶，如果家裡裝有HEPA過濾器就應該使用。病童應有個人的餐具，水杯，漱口杯，牙刷和毛巾。每天以 1:99 稀釋家用漂白水清潔家居。至於病童的玩具及依附分泌物，例如噴嚏、咳嗽及排洩物，則以 1:49 稀釋家用漂白水清潔並必須要徹底過清。



8.一般感染新型冠狀病毒病毒的臨床狀況？

家長及照顧者毋須過份憂慮，因為感染新型冠狀病毒患者大多數會慢慢康復，大多數病童毋須服用抗病毒藥。發燒會大约维持2至3天。請耐心等候當局作進一步安排。

9. 何時召緊急救護車送院?

4大學會強調，假如發現病童呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、神智突然轉變或模糊、持續發高燒、抽筋跡象或進食困難等徵狀出現，就馬上召緊急救護車送院。

責任編輯：鄺嫻