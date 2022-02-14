【新冠肺炎】全家確診等7日未能入院 WhatsApp瘋傳確診者外出買餸【附醫生建議】

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日創疫情新高，昨日（13日）新增1,347宗確診個案，當中只有2宗屬非本地感染個案。另外，目前仍有數以百計確診者於家中等待送院。近日網上瘋傳訊息，指有確診者全家染疫，等待多日仍未送院，惟家中已無儲糧被逼到外出買食物，因而引發市民擔心超市街市成播毒高危地點。究竟市民應如何自保？

昨日醫管局作出緊急呼籲，病情輕微穩定的初步確診患者，耐心留家守候。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業表示，為確保長者和小孩能盡快入院，並避免醫療系統崩潰，醫管局推出多項措施應對，包括將隔離病床優先預留給重症、長者、小童等最有需要的病人。

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隨在家等待入院的確診者愈來愈多，近日WhatsApp 瘋傳訊息，有事主自稱染疫，並已傳染家人，家中無糧食急需外出購買：

我朋友全家確診

等7日都未有人接去醫院

佢屋企冇食物

確診佢都照出去街市買餸！

訊息廣傳後引來網民熱議，擔心日常到超市街市買糧食都成感染高危活動。有網民指，確診者可以叫外賣或請親友幫忙送食物，但有指確診者住處未能送外賣，因此迫於無奈要外出購買。

市民到街市買餸時應做好防疫7式保護自己，另外好好消毒、清潔包裝，以策安全。食物安全中心建議，市民去超市或街市買包裝食物或買餸時，要注意以下防疫7式：

1. 佩戴外科口罩

2. 盡量與他人保持社交距離，不要企得太近

3. 觸摸完頻密接觸點（如購物車、購物籃、雪櫃門柄等）後，要用清水及梘液或酒精搓手液徹底清潔雙手，搓手最少20秒

4. 購物期間，應該避免觸摸眼、口同鼻

5. 盡量使用非觸式付款方法（如：信用卡、手機應用程式等）

6. 回家放好食物後，徹底清潔雙手，用清水及梘液搓手最少20秒

7. 如有需要，可清潔環保購物袋

正確清潔、消毒包裝方法

感染及傳染病專科醫生曾祈殷曾接受TOPick訪問指，如果要清潔表面，需要浸及抹，有效的清潔液包括酒精、漂白水、雙氧水等。

除了用正確的物質，也要有足夠的時間停留及抹，例如：包裝食品及超市街市的貨物，有很多人購物都接觸過的物件。任何包裝食物購買回家後，也不要立即放雪櫃，需要用水沖，或者用清潔液處理。

而且，向物件噴灑的方式，不知道物件可以接觸多少清潔液，相信份量及劑量很少，不太有作用。

清潔食物

曾祈殷又指，食物中的水果、雞蛋，都要用水沖洗，水果可以用70℃的滾水沖超過5分鐘，盡量不要吃半生熟的蛋，盡量吃熟的食物。

呼吸系統專科醫生梁子超也表示，雖然現時出入超市都會戴口罩，在正常情形下從飛沫傳播風險不高，但水果常被人用手摸。故建議買回來的食物最好清洗，如生果類最好剝皮進食，因果皮多人觸摸，剝皮相對風險會減低。

責任編輯：羅嘉欣