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【明星減肥】何超蓮騷5年前火辣泳衣照　超蓮不節食分享減肚腩＋修手臂運動

娛樂 13:35 2022/02/14

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

何超蓮上載五年前舊照，盡騷Fit爆身型。

近日Instagram興起「敢不敢放上至少5年前的自己」挑戰，不少藝人、網民都在限時動態貼出舊照，回顧昔日的自己。已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮（Laurinda）公開自己五年前的火辣比堅尼相，盡騷纖腰與驕人上圍，好姊妹JW（王灝兒）也以五個「流口水」表情符號留言，似乎也對超蓮的身型相當喜愛！超蓮至所以擁有Fit爆身型的同時，原來也未有依靠節食，奉行「瘦得健康」！

最新影片推介：林淑敏＋許家傑專訪 

超蓮：肌肉們都給我回來 

現年30歲的超蓮於Instagram上載兩張身穿黑色比堅尼的相，相中的她大擺誘人姿勢，手腳纖幼、沒有多餘贅肉，她寫道：「5年前……肌肉們都給我回來！！！新年新目標定下來了 #曾經執著美黑的我」。

超蓮把泳衣舊照發佈大半日後錄得超過2萬人次讚好，網民留言道：「引死人啦」 、「更性感迷人姿態，更如虎添翼」、「女人看到都熱血沸騰」、「三太見到會唔會唔like架」，也有網民留言祝超蓮情人節快樂。

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不節食＋積極運動

為了保持身型，超蓮一有空閒時間就會做運動，她不時都於社交平台分享於健身室作重點訓練的運動日常，如曲膝引體上升、玩戰繩、啞鈴減手臂。她曾於Instagram中寫道：「幾天飽到離譜 回上海要好好健身！立flag！」

她也會在家中鍛鍊身體、玩戶外活動，譬如：攀石、踩滑板、划龍舟，所玩的運動項目也相當多元化。另外，超蓮飲食均衡、不節食，吸收不同的營養，以打造標準身型。

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減肚腩＋修手臂運動

超蓮曾於社交平台上分享自己做曲膝引體上升的情況，以雙手抓住單桿、雙腳稍稍離地，以腹部力量提高雙腳至90度，需以快上慢落形式完成動作。她表示動作有助鍛練腰腹力量、練手臂。

她也會做出坐姿屈膝轉體，從而訓練核心平衡、腹與側腰。雙腳需平排抬高至離地，曲膝90度、挺胸收腹，而雙手則需拿起3kg啞鈴或裝滿水的水瓶，利用腰腹力量再把啞鈴由腰側右方運到腰側左方。

這組動作可獨自或與家人朋友一同進行，可把啞鈴或水瓶傳及朋友或放到地上，以40秒為一組。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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