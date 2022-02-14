  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【飲食優惠】利寶閣推2小時點心放題　網上預訂148元起任歎50款點心【內附連結】

休閒消費 12:02 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

利寶閣推出點心放題 ，在網上訂購可享優惠價每人148元起，還免費送原隻鮑魚酥一份。(餐廳提供)

粵菜酒樓利寶閣最新推出「金光閃閃．黃金點心放題 」，食客可以任食2小時點心，每位價錢為234元起，現只需網上預訂，便可享約6折優惠，即只需148元起(另加一及茶芥)，十分超值。

由即日至2月28日，經Togetda網上訂購，點心放題平日成人每位148元起，週末及假日成人每位168元起。全場有近50款點心小食、粥粉麵及甜品供應，款款即叫即做，任點任食，經網上訂座每位更獲送原隻鮑魚酥、花膠灌湯餃乙份。

原隻鮑魚酥以香酥的曲奇撻皮，配上大廚精心炮製的原隻軟腍甘甜的鮑魚，再淋上大廚以8小時熬製的香濃鮑魚汁，香氣四溢，令人回味無窮。花膠灌湯餃，採用深海花膠筒和長時間熬煮的雞高湯，搭配皮薄餡足的灌湯餃，不論單獨喝湯還是將餃子戳破配湯汁一同使用，都有不同的風味。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

任點任食的點心就有創意的黃金蝦餃，晶瑩剔透的餃皮透著橙黃色的鹹蛋黃蝦餃內餡，甫咬下不但有爽口彈牙的蝦肉鮮甜，又帶鹹蛋黃的醇濃甘香。爆漿黃金蝦丸，彈牙足料的蝦丸配上香濃鹹蛋黃內餡，一咬下，濃濃的鹹蛋黃香氣瞬間滲出，讓蝦丸的滋味升級。

其他點心還包括時菜牛肉球、北菇棉花雞、咖喱蒸土魷、百花燒賣皇、蜜汁叉燒包 、上湯鮮竹卷及古法馬拉糕等。喜歡香口的點心，則有金鈎咸水角、芥末鮮蝦春卷及肉桂蘋果叉燒酥。特色小食就有蒜拍青瓜、滷水豆腐、陳醋雲耳及上海烤麩等。想飽肚則可選皮蛋瘦肉粥、臘味糯米飯及金菇炆伊麵。甜點就有金柚桂花糕及精美糖水，十分豐富。

利寶閣點心放題 

供應期：即日至至2月28日

價錢：逢周一至周五 11am-4pm 成人148元 (原價234元)、小童67元 (原價元117)；逢六、日、公眾假期只供2段時間入座，分別為 11am-1pm、1:15pm- 3:15pm  成人168元/位 (原價234元)、小童84元/位 (原價117元)，以上價錢另設加一及茶芥。

備註：於奧海城、銅鑼灣及尖沙咀分店供應

記者：招美寶

相關文章

【禁堂食】新城市廣場推外賣自取及堂食優惠　消費滿指定金額享餐飲禮券等
19:11 2022/01/06
【禁堂食】新城市廣場推外賣自取及堂食優惠　消費滿指定金額享餐飲禮券等
【禁堂食優惠】8度海逸酒店推出外賣晚市自助餐　低至6折每位$156任食逾50款菜式
17:39 2022/01/26
【禁堂食優惠】8度海逸酒店推出外賣晚市自助餐　低至6折每位$156任食逾50款菜式
【外賣優惠】新地上水廣場及PopWalk天晉滙推餐飲優惠　消費滿$100玩遊戲贏高達$900+晚市外賣100％回贈
12:03 2022/01/28
【外賣優惠】新地上水廣場及PopWalk天晉滙推餐飲優惠　消費滿$100玩遊戲贏高達$900+晚市外賣100％回贈

你可能感興趣

【禁堂食】新城市廣場推外賣自取及堂食優惠　消費滿指定金額享餐飲禮券等
19:11 2022/01/06
【禁堂食】新城市廣場推外賣自取及堂食優惠　消費滿指定金額享餐飲禮券等
【禁堂食優惠】8度海逸酒店推出外賣晚市自助餐　低至6折每位$156任食逾50款菜式
17:39 2022/01/26
【禁堂食優惠】8度海逸酒店推出外賣晚市自助餐　低至6折每位$156任食逾50款菜式
【外賣優惠】新地上水廣場及PopWalk天晉滙推餐飲優惠　消費滿$100玩遊戲贏高達$900+晚市外賣100％回贈
12:03 2022/01/28
【外賣優惠】新地上水廣場及PopWalk天晉滙推餐飲優惠　消費滿$100玩遊戲贏高達$900+晚市外賣100％回贈
飲食資訊 酒樓 飲食優惠 奧海城 Olympian City 放題 銅鑼灣 點心 尖沙咀

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
13:41 2022/02/13
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
11:33 2022/02/13
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代
14:21 2022/02/13
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代