【飲食優惠】利寶閣推2小時點心放題　網上預訂148元起任歎50款點心【內附連結】

▲ 利寶閣推出點心放題 ，在網上訂購可享優惠價每人148元起，還免費送原隻鮑魚酥一份。(餐廳提供)

粵菜酒樓利寶閣最新推出「金光閃閃．黃金點心放題 」，食客可以任食2小時點心，每位價錢為234元起，現只需網上預訂，便可享約6折優惠，即只需148元起(另加一及茶芥)，十分超值。

由即日至2月28日，經Togetda網上訂購，點心放題平日成人每位148元起，週末及假日成人每位168元起。全場有近50款點心小食、粥粉麵及甜品供應，款款即叫即做，任點任食，經網上訂座每位更獲送原隻鮑魚酥、花膠灌湯餃乙份。

原隻鮑魚酥以香酥的曲奇撻皮，配上大廚精心炮製的原隻軟腍甘甜的鮑魚，再淋上大廚以8小時熬製的香濃鮑魚汁，香氣四溢，令人回味無窮。花膠灌湯餃，採用深海花膠筒和長時間熬煮的雞高湯，搭配皮薄餡足的灌湯餃，不論單獨喝湯還是將餃子戳破配湯汁一同使用，都有不同的風味。

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任點任食的點心就有創意的黃金蝦餃，晶瑩剔透的餃皮透著橙黃色的鹹蛋黃蝦餃內餡，甫咬下不但有爽口彈牙的蝦肉鮮甜，又帶鹹蛋黃的醇濃甘香。爆漿黃金蝦丸，彈牙足料的蝦丸配上香濃鹹蛋黃內餡，一咬下，濃濃的鹹蛋黃香氣瞬間滲出，讓蝦丸的滋味升級。

其他點心還包括時菜牛肉球、北菇棉花雞、咖喱蒸土魷、百花燒賣皇、蜜汁叉燒包 、上湯鮮竹卷及古法馬拉糕等。喜歡香口的點心，則有金鈎咸水角、芥末鮮蝦春卷及肉桂蘋果叉燒酥。特色小食就有蒜拍青瓜、滷水豆腐、陳醋雲耳及上海烤麩等。想飽肚則可選皮蛋瘦肉粥、臘味糯米飯及金菇炆伊麵。甜點就有金柚桂花糕及精美糖水，十分豐富。

利寶閣點心放題

供應期：即日至至2月28日

價錢：逢周一至周五 11am-4pm 成人148元 (原價234元)、小童67元 (原價元117)；逢六、日、公眾假期只供2段時間入座，分別為 11am-1pm、1:15pm- 3:15pm 成人168元/位 (原價234元)、小童84元/位 (原價117元)，以上價錢另設加一及茶芥。

備註：於奧海城、銅鑼灣及尖沙咀分店供應

記者：招美寶