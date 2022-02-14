【家居防疫】本港現兒童染疫危殆及死亡個案　醫生教家長防疫五部曲免帶病毒入屋

▲ 醫生教家長入屋防疫五部曲，免帶病毒入屋。

第五波新冠肺炎疫情持續，近日兒童染疫及危殆個案增加。不少家長也擔心小朋友容易受病毒感染，面對疫情，有兒科醫生建議家長應先做好預防措施，外出回家後應做好五大步驟才可接觸小朋友，以減少小朋友因接觸家長而受感染的機會。

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TOPick曾訪問本港兒科專科醫生張傑，他表示病毒離開人體後，會黏附在物件表面，小朋友容易透過與物件及家長接觸感染病毒，故他建議家長入屋前做好以下五個步驟，方去接觸孩子。

第1步：入屋前脫鞋並消毒鞋子

首先，張醫生建議家長在屋外脫下鞋子，並用1比99漂白水噴一噴鞋子表面消毒。至於小朋友，則應由家長為他們脫鞋，以免他們接觸鞋子後再觸碰自己的身體，繼而減少受感染的機會。

第2步：脫去外衣並即日清洗

家長應脫去外衣，放入洗衣籃，並於當天清洗。小朋友及家長的衣服可以同一機清洗。若家長不想清洗厚外衣，應將已穿過的外衣與小朋友的衣服分開掛，以減少病毒黎黏附在小朋友衣物的機會。

第3步：馬上洗手、脫口罩、洗面

回家後家長應盡快洗手，洗手時必須用番梘或洗手液，清洗時間一定要超過20秒，仔細搓洗手背、指隙、 指背、 拇指、指尖及手腕等部位。隨後，家長應馬上脫下口罩，並將用過的口罩妥善包好，棄於有蓋垃圾桶內，以減少病毒在家中傳播而令小朋友受感染。脫口罩後，家長應重覆以上洗手步驟，徹底清潔雙手，然後洗面。

第4步：清潔其他隨身物品

若家長在街外曾經使用過的物件，例如手提電話、鎖匙、銀包、眼鏡 、領呔、頸巾及八達通等，最好用濃度超過75%的酒精清潔，避免小朋友接觸相關物品而感染病毒、細菌。

第5步：盡快洗澡以擁抱孩子

走過人來人往的街道，細菌有可能黏附在人的身體上。張醫生建議，若家長要親吻或擁抱孩子，必須先洗澡，沖走身上的細菌、換上乾淨衣服後才接觸孩子。

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責任編輯：羅嘉欣