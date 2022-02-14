【樂壇新作】Ian林峯情人節同出新歌冧樂迷　COLLAR同日推新編曲作「情人節禮物」

▲ Ian、林峯情人節同出新歌冧樂迷，COLLAR同日推新編曲作「情人節禮物」。

今日是一年一度的甜蜜節日情人節，剛好時隔半年再推新歌的MIRROR成員Ian（陳卓賢），與去年回歸香港樂壇的林峯，都分別選擇於今日推出新作品。而出道剛滿一個月的女團COLLAR，亦於今日推出新編曲的《Call My Name!》，作為送給樂迷的情人節禮物。

MIRROR唱將之一Ian對上一次推出新歌，已經是半年前推出的《搞不懂》，「餓」了很久的樂迷早前開始追問，到底Ian基麼時候才有新作品面世。就在日前，Ian及其經理人花姐（黃慧君）分別在其社交網站預告，Ian將於情人節即今日的中午推出新歌《留一天與你喘息》。

▲ （instagram圖片）

Ian出新歌

預告帖文照片中的Ian露出迷人的微笑，就知道歌曲是一首「甜到漏」的作品，花姐亦表示︰「一首非常好陳卓賢嘅作品，一首好啱情人節出嘅歌。」

在昨晚Ian再上載新歌預告，新歌MV找來非常「GFalbe」的女神Angela Yuen（袁澧林）擔任女主角，片段中Angela手執石頭問咬著蘋果的Ian：「你知唔知石頭係有生命架？石頭係有生命架。」令人期待二人的合作。

▲ （instagram圖片）

林峯新形象

於去年7月份回歸香港樂壇的林峯，亦選擇於今日情人節推出新歌。

繼9年前推出的情歌《幼稚完》後，林峯以飽歷滄桑的造型推出續集《幼稚未完》，他在IG寫道：「時間戒不掉幼稚《幼稚未完》，如果要在「成熟地做人」與「幼稚地愛人」之間做選擇，我選擇後者。」

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而他的太太張馨月近日在社交網站發放多張一家三口在港的生活照，寫道：「生活碎片，幸褔生活。」

COLLAR出新歌

另外，MIRROR的師妹COLLAR亦同樣選擇於情人節推出新作，出道剛過一個月的COLLAR把出道作《Call My Name!》重新編曲，並於今日推出情人節專屬的214版本，作為送給樂迷的情人節禮物。

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