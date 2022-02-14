  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樂壇新作】Ian林峯情人節同出新歌冧樂迷　COLLAR同日推新編曲作「情人節禮物」

娛樂 12:24 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

Ian、林峯情人節同出新歌冧樂迷，COLLAR同日推新編曲作「情人節禮物」。

今日是一年一度的甜蜜節日情人節，剛好時隔半年再推新歌的MIRROR成員Ian（陳卓賢），與去年回歸香港樂壇的林峯，都分別選擇於今日推出新作品。而出道剛滿一個月的女團COLLAR，亦於今日推出新編曲的《Call My Name!》，作為送給樂迷的情人節禮物。

MIRROR唱將之一Ian對上一次推出新歌，已經是半年前推出的《搞不懂》，「餓」了很久的樂迷早前開始追問，到底Ian基麼時候才有新作品面世。就在日前，Ian及其經理人花姐（黃慧君）分別在其社交網站預告，Ian將於情人節即今日的中午推出新歌《留一天與你喘息》。

（instagram圖片）

Ian出新歌

預告帖文照片中的Ian露出迷人的微笑，就知道歌曲是一首「甜到漏」的作品，花姐亦表示︰「一首非常好陳卓賢嘅作品，一首好啱情人節出嘅歌。」

在昨晚Ian再上載新歌預告，新歌MV找來非常「GFalbe」的女神Angela Yuen（袁澧林）擔任女主角，片段中Angela手執石頭問咬著蘋果的Ian：「你知唔知石頭係有生命架？石頭係有生命架。」令人期待二人的合作。

（instagram圖片）

林峯新形象

於去年7月份回歸香港樂壇的林峯，亦選擇於今日情人節推出新歌。

繼9年前推出的情歌《幼稚完》後，林峯以飽歷滄桑的造型推出續集《幼稚未完》，他在IG寫道：「時間戒不掉幼稚《幼稚未完》，如果要在「成熟地做人」與「幼稚地愛人」之間做選擇，我選擇後者。」

最新影片推介：林淑敏、許家傑專訪

而他的太太張馨月近日在社交網站發放多張一家三口在港的生活照，寫道：「生活碎片，幸褔生活。」

COLLAR出新歌

另外，MIRROR的師妹COLLAR亦同樣選擇於情人節推出新作，出道剛過一個月的COLLAR把出道作《Call My Name!》重新編曲，並於今日推出情人節專屬的214版本，作為送給樂迷的情人節禮物。

    點擊圖片放大
    +11
    +10

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【唱情歌的人】林峯回歸樂壇做華納一哥　新歌唱林家謙作品挑戰難度
12:41 2021/07/08
【唱情歌的人】林峯回歸樂壇做華納一哥　新歌唱林家謙作品挑戰難度
【MIRROR成員】柳應廷將推出新單曲　花姐被追問何時到Ian出新歌
14:24 2022/01/25
【MIRROR成員】柳應廷將推出新單曲　花姐被追問何時到Ian出新歌
【MIRROR成員】姜濤連續開工40小時　攬實暖風機：女朋友都畀唔到呢啲溫暖
19:05 2022/02/09
【MIRROR成員】姜濤連續開工40小時　攬實暖風機：女朋友都畀唔到呢啲溫暖
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
12:24 2022/02/11
【MIRROR成員】姜濤+Edan+AnsonLo衝出國際　入圍TC Candler全球百大俊男提名
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】
13:12 2022/02/08
【全民造星IV】Yoyo+Sica+Alice「Yolica」挑戰COLLAR　網民：我哋想要嘅妹豬團【多圖】

你可能感興趣

【唱情歌的人】林峯回歸樂壇做華納一哥　新歌唱林家謙作品挑戰難度
12:41 2021/07/08
【唱情歌的人】林峯回歸樂壇做華納一哥　新歌唱林家謙作品挑戰難度
【MIRROR成員】柳應廷將推出新單曲　花姐被追問何時到Ian出新歌
14:24 2022/01/25
【MIRROR成員】柳應廷將推出新單曲　花姐被追問何時到Ian出新歌
【MIRROR成員】姜濤連續開工40小時　攬實暖風機：女朋友都畀唔到呢啲溫暖
19:05 2022/02/09
【MIRROR成員】姜濤連續開工40小時　攬實暖風機：女朋友都畀唔到呢啲溫暖
陳卓賢 林峯 COLLAR 娛樂人物職業 歌手 演員 Mirror 張馨月 情人節 MV

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
13:41 2022/02/13
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
11:33 2022/02/13
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代
14:21 2022/02/13
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代