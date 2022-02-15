【新冠肺炎】KKday網購新冠病毒測試棒　日韓製造售$78起

▲ KKday售賣3款新冠病毒快速測試套裝，只限網上選購。（相片來源：KKday）

近日第5波疫情來勢洶洶，不想排隊去檢測，但又想求個安心，就可選擇使用新冠病毒自我測試棒。KKday最近於網站推出3款新冠病毒快速測試套裝，產自韓國、日本及中國，有鼻腔拭子及唾液樣本兩種用法，可安在家中進行病毒測試。

韓國製雅培Panbio新冠肺炎抗原測試，使用鼻腔拭子樣本進行核殼蛋白新冠肺炎抗原定性檢測，15分鐘取得結果，適合用於有症狀或無症狀人士，可判斷是否感染新冠肺炎。1盒有4個測試裝置，易於使用並適用於所有年齡。KKday優惠價HK$449 ，平均HK$112.25/支，購買按此。

▲ 韓國製雅培Panbio新冠肺炎抗原測試，以鼻腔拭子樣本進行檢測。（相片來源：KKday）

另一款東亞產業日本製造的自我測試套裝，利用唾液檢查，只需要將試紙塗上脷及喉嚨收集，含住約2分鐘再送進收集器，約15分鐘即顯示結果，準確度99.4%以上，而且對應Omicron及Delta病毒對應。KKday優惠價每盒售$78，5盒裝$368，10盒裝$698，5盒以上免順豐運費，購買按此。

▲ 日本製的東亞產業自我測試套裝，利用唾液做檢測，小朋友適用。（相片來源：KKday）

價錢最平有中國製的DEEPBLUE新冠病毒居家測試套裝，技術由英國大學研發並通過歐盟CE1434認證，可檢測99.9%已知的新冠病毒毒株，包括Omicron及Delta變種病毒，約20分鐘達到PCR質量分子準確率。價錢為6盒裝售$488，順豐到付，購買按此。

▲ DEEPBLUE新冠病毒居家測試套裝準確度高，價錢最便宜。（相片來源：KKday）

記者：張頌婷

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