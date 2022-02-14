【疫苗接種】何柏良指160萬人仍未打針　倡提升接種能力至每日30萬劑

▲ 何柏良指160萬人仍未打針，倡提升接種能力至每日30萬劑。（林宇翔攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，醫管局隔離設施超出負荷，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指，過去一周累計有7,000宗確診，超出醫管局所有隔離床位約一倍，建議按優先次序安排患者入院，又認為當局當務之急是提高本地接種速度，為160萬未接種人士打針，建議將每日可接種劑數提升至30萬劑，令接種率在4至5星期內提升到可靠水平。

何栢良今日（14日）在商台節目表示，本港確診個案飆升，醫療配套未能追上，醫管局所有隔離床位約有3,500張，但過去一星期已累計有7,000宗個案，然而每天只約300人出院，有必要按入院優先次序，相信政府正部署如何支援毋須住院的非高風險患者，確保他們在家居康復，以及不會造成社區傳播，例如經視像通話評估患者病情，再給予適切的意見，相反，可為高風險患者盡快安排合適的治療。

何栢良稱，需要優先送院的高風險患者包括5歲以下幼童、有長期病患的12歲以下兒童、70歲以上不論有沒有接種疫苗的長者、任何年齡但病情嚴重的長期病患人士，正服用影響免疫力的藥物或過往半年因病情曾入院留醫，以及50歲以上未完成接種疫苗人士，他相信有關人士只佔過去一周確診患者很少部分。

中央已派員支援本港抗疫，何栢良認為，當務之急是提高本地接種速度，因為現時60歲以上人口有三分一、即約67萬人未曾接種疫苗，整體有160萬合資格人口仍未打針，接種能力應由現時平均每日7萬劑，形容現時接種速度遠遠追不上市民實際需要，建議當局將每日可接種劑數提升至30萬劑，期望在短時間內為市民接種1000萬劑，包括第一至三針，才能令接種率在4至5星期內提升到「穩陣」水平。

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記者：陳麗娜