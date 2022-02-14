【Netflix劇集】篠原涼子受家暴背夫出軌　《金魚妻》揭人妻不倫外遇秘密

▲ 《金魚妻》在外遇中得到心靈慰藉。

今日（2月14日）情人節，翌日則到元宵節，卻因防疫措施致不少情侶未能外出慶祝，留家抗疫最佳節目莫如煲劇。Netflix今日將首播話題日劇《金魚劇》，講述6位人妻的外遇故事，題材和尺度十分踩界，或有如韓劇《夫妻的世界》般掀起熱話，可說是另類的情人節追劇之選。

Netflix日劇《金魚妻》，改編自18禁的同名漫畫，圍繞一棟豪華的公寓大廈中，六個欲求不滿的人妻感情出軌，跨越道德界線的故事，6個單元由不同知名影星主演，包括篠原涼子、岩田剛典、安藤政信、中村靜香、瀨戶沙織、石井杏奈、真島秀和等。

▲ 《金魚妻》預告甫出已受注目。

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早前《金魚妻》釋出首個預告，已引起網民關注，其中的情慾場面，在電視尺度十分大膽，6個單元共分8集播映，劇名已充滿聯想，分別是：「金魚妻」、「外包妻」、「便當妻」、「陪跑妻」、「頭痛妻」、「裝修妻」。

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首個播出的單元《金魚妻》由篠原涼子主演（代表作有《派遣女王》），劇中飾演家庭主婦平賀嬰的他，表面是過著幸福生活的人妻，其實一直受到丈夫家暴，內心有不少遏抑，直到遇上金魚店老闆，展開外遇，心靈得到安慰，同時卻又受著良心責備。

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「金魚妻」名由來，源於劇中金魚店老闆講到金魚的特徵，來暗示此不倫戀：「金魚以牠唯一能仰賴的、無以柔弱的美的力量，克服了一次次的變遷，金魚為了自己的目的，誘惑、利用了人類本能中，會被美的事物吸引這最脆弱的一點，緩慢而踏實地在通往目的地的道路上前進。」

另外幾個故事，也以不同的日本社會中的女性面對的家庭困境，而跨出道德界線，背後反映了現實社會中的婚姻關係中的挑戰和疑惑。