  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 12:52
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下佳節】男友怕染疫拒Staycation過情人節　港女不滿：防疫重要過我

親子 11:43 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

港女不滿男友因防疫而拒絕去Staycation。

在疫情肆虐下，情人節氣氛淡薄。一名港女在「香港討論區」發文，指男友為了防疫，拒絕與她到酒店Staycation共度情人節，大呻「防疫重要過我」，引來網民熱議。

男友拒去Staycation

港女在文中表示，男友一直注重防疫，除了約會之外甚少外出，平日亦會勤洗手及戴兩個口罩。由於現時餐廳晚上6點後禁堂食，港女提議到酒店Staycation共度情人節，順便慶祝拍拖兩周年。

她原以為在此特別日子，男友會答應同行，豈料對方堅決反對，直指現時疫情蔓延至各區，「仲去乜鬼Staycation，你唔好為咗慶祝而慶祝先得！」。男友指待疫情緩和，每日去Staycation也可以，「我哋留返啲錢遲啲用好過」。

最新影片：

港女：防疫重要過我

雙方爭論一番後，男友感到不耐煩，表明不會應約：

你點知隔離房嘅人會唔會中咗？仲有呀，你仲成日周圍去，做咗密切接觸者，你就可以去到『Staycation』！

港女聽後大為不滿，指「有冇咁驚青？我哋都打咗針啦！」，又呻「睇嚟防疫重要過我」。

網民斥自私

帖文引來網民熱議，不少網民認為港女自私，「你仲想去Staycation? 你係咪冇腦？」、「情人節年年都有，命就得一條」、「惹到病害埋身邊人，好自私」。有人則提議暫時用視像通話見面，待疫情過後再相聚。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

【媽寶男友】情人節3人行不准單獨約會　未來奶奶生日準新抱送禮遭黑臉
10:42 2021/06/28
【媽寶男友】情人節3人行不准單獨約會　未來奶奶生日準新抱送禮遭黑臉
情人節放閃｜情人節變嗌交日或分手日 利嘉敏：女士要學識放過身邊的男士
16:15 2021/02/11
情人節放閃｜情人節變嗌交日或分手日 利嘉敏：女士要學識放過身邊的男士
【口罩防疫措施】情人節最貼心禮物贈老婆　網上花店推日本口罩「抗疫花束」
17:08 2020/02/13
【口罩防疫措施】情人節最貼心禮物贈老婆　網上花店推日本口罩「抗疫花束」

你可能感興趣

【媽寶男友】情人節3人行不准單獨約會　未來奶奶生日準新抱送禮遭黑臉
10:42 2021/06/28
【媽寶男友】情人節3人行不准單獨約會　未來奶奶生日準新抱送禮遭黑臉
情人節放閃｜情人節變嗌交日或分手日 利嘉敏：女士要學識放過身邊的男士
16:15 2021/02/11
情人節放閃｜情人節變嗌交日或分手日 利嘉敏：女士要學識放過身邊的男士
【口罩防疫措施】情人節最貼心禮物贈老婆　網上花店推日本口罩「抗疫花束」
17:08 2020/02/13
【口罩防疫措施】情人節最貼心禮物贈老婆　網上花店推日本口罩「抗疫花束」
疫情 酒店 Staycation 拍拖 網絡熱話 情人節

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
13:41 2022/02/13
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
11:33 2022/02/13
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代
14:21 2022/02/13
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代