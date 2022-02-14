【疫下佳節】男友怕染疫拒Staycation過情人節　港女不滿：防疫重要過我

▲ 港女不滿男友因防疫而拒絕去Staycation。

在疫情肆虐下，情人節氣氛淡薄。一名港女在「香港討論區」發文，指男友為了防疫，拒絕與她到酒店Staycation共度情人節，大呻「防疫重要過我」，引來網民熱議。

男友拒去Staycation

港女在文中表示，男友一直注重防疫，除了約會之外甚少外出，平日亦會勤洗手及戴兩個口罩。由於現時餐廳晚上6點後禁堂食，港女提議到酒店Staycation共度情人節，順便慶祝拍拖兩周年。

她原以為在此特別日子，男友會答應同行，豈料對方堅決反對，直指現時疫情蔓延至各區，「仲去乜鬼Staycation，你唔好為咗慶祝而慶祝先得！」。男友指待疫情緩和，每日去Staycation也可以，「我哋留返啲錢遲啲用好過」。

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港女：防疫重要過我

雙方爭論一番後，男友感到不耐煩，表明不會應約：

你點知隔離房嘅人會唔會中咗？仲有呀，你仲成日周圍去，做咗密切接觸者，你就可以去到『Staycation』！

港女聽後大為不滿，指「有冇咁驚青？我哋都打咗針啦！」，又呻「睇嚟防疫重要過我」。

網民斥自私

帖文引來網民熱議，不少網民認為港女自私，「你仲想去Staycation? 你係咪冇腦？」、「情人節年年都有，命就得一條」、「惹到病害埋身邊人，好自私」。有人則提議暫時用視像通話見面，待疫情過後再相聚。

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責任編輯︰王明芳