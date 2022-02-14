【周末好去處】支持本地農業　流浮山溫室士多啤梨園當造

▲ 這兒的士多啤梨味道有酸甜，味道清香，數量及大小也比一般果園多。（張頌婷攝）

早前不少人因疫情鬧菜荒而要捱貴菜，其實香港的本地農作物，也值得我們支持。每年12月至3月是本地士多啤梨的盛產期，不少新界的士多啤梨園開放給市民採摘。這個位於流浮山的士多啤梨園更是溫室種植，如置身韓國及日本，值得一訪。



香港人愛吃士多啤梨，特別是日本、韓國及美國品種，即使去旅遊也不忘到訪當地農場即摘即吃，品嘗最新鮮的士多啤梨。香港的士多啤梨園多集中在元朗大棠、朗屏，或是上水打鼓嶺一帶，這個士多啤梨園位於流浮山，更是在溫室內種植並使用士多啤梨棚栽種，在香港甚少有。

▲ Peter在美國及蘇格蘭主修農業，現時一邊做正職，一邊副業經營農場。（張頌婷攝）

本地少見溫室種植



從事農業大多是上年紀的人，但園主Peter是80後，還是碩士畢業生。他在外國讀書主修農業：「我本來在美國讀商科，接觸到校園內的溫室植物後，決定轉修農業，追求自己喜歡的東西，當作追夢。」他在24歲畢業回港，曾做過數年全職農夫，後來再赴蘇格蘭進修，現在就以副業形式做農夫及經營農場。



有專業的種植知識，因此這個士多啤梨園也有別於其他農場。首先佔地約10,000呎的溫室，可隔絕害蟲、老鼠及雀鳥侵害，因此Peter不需加任何農藥，安全及健康一點。這個溫室雖然沒有溫度控制，但就可防止風雨，雨水會令士多啤梨易爛，收成更加穩定。



一般香港的士多啤梨都在地面栽種，這兒用的是日本及韓國士多啤梨園常見的離地種植盤，專誠由韓國訂回來。Peter卻笑說：「其實這種做法很古老，以前香港也出現過，但不算普遍。升高種植只是方便打理及採摘，不用彎腰跪地舒服得多。」

▲ 紅到上頂的士多啤梨代表完熟，適合採摘。（張頌婷攝）

專業知識耕種



Peter將所學到的農業知識及技術放在果園內：「我們以無土種植方法，利用來自斯里蘭卡的有機椰糠而非一般泥土，專門為種士多啤梨而設，疏水較好。同時不會因地方的土質而受限制，如某些地方有淤泥或沙質，土地營養根本不適合種植，即使施肥也沒有用。」



他補充泥土內其實有很多病菌，消毒麻煩，現在他們用的有機椰糠很淺，鋪上膠網用太陽的熱力及溫度已可殺菌。下一年就可以繼續種植，不需像農場般輪作，或是需要加很多藥恢復農地。另外士多啤梨是靠蜜蜂傳播花粉結果，因為溫室隔絕了昆蟲，本來連蜜蜂也沒有。Peter於是特意養了一箱蜜蜂，能在溫室內授粉，以天然方法讓士多啤梨生長。

精選紅寶石品種



灌溉方面用上滴灌技術，水喉上有固定的間距，可以精準及穩定地淋水，生長大小也一致。另外亦有自動施肥系統，不用人手去做，減輕成本。肥料也要經過調校，如肥料太多會令鹽份過高，造成「燒葉」（Tipburn），過少就會營養不足，涉及很大學問。



園內有兩個品種，主要是紅寶石及長柄士多啤梨。Peter說以前種過日本及歐洲種，但抗病性太低。「日本品種味道很好，外形也漂亮，但實在很易爛易壞，產量又低。所以要根據本地的氣候，選擇現在這款亞熱帶品種，採摘的話可揀紅到上頂的果實，就代表了熟透。第一轉通常較好吃，現在來到第二、三水，味道已不同。」

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香港農業困難重重



雖然愈來愈多人耕種，本地農作物也深受港人支持，但在香港地做農夫不容易，Peter也道出當中的辛酸：「最大問題是地價及租金太貴，導致香港農業不能永續。耕作一定要有動物，但在香港幾乎不能畜牧，只可依靠外地進口有機材料。加上香港很少農業專才，年輕人缺乏農作經驗，老一輩多沿用落後的傳統方法，未能以高科技數據化及科學化。」



即使他主修農業，當中也經過不少碰壁，曾試過被地主加3倍租甚至趕走，同時要控制成本也不易。士多啤梨季過後，他寧願丟空白白交租，也未必會種其他農作物。「其實香港很有市場，需求很大，港人也願意花錢買優質農作物，可惜做農業實在太困難。我有時也感到心淡，全靠一班營運者共同努力，勸我不要放棄，才能堅持下去。」

AP Garden Strawberry Farm

地址：流浮山沙江村近天后古廟

電話：9635 7972

開放時間：9am-5pm（逢星期三、六及日）

價錢：免入場費，士多啤梨時價，$80/磅起

記者：張頌婷