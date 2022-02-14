  • 19°C
香港時間 : 2022214日 (週一) 12:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】多間銀行有職員染疫　今日起有關分行暫停服務

社會 11:34 2022/02/14

分享：

熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

恒生銀行有6名員工初步確診。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，確診數字屢創新高，確診人士遍佈各行各業。滙豐銀行、恒生銀行及中信銀行（國際）均宣布有職員初步確診或確診，多間分行今日（14日）要暫停服務。

滙豐指，4間分行今日暫停服務，分別為九龍塘又一城分行、尖沙咀海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、荃灣分行、黃埔花園分行及卓越理財中心；有關分行已安排深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。滙豐又指，已要求有關分行所有員工進行病毒檢測。

另外，恒生銀行宣布，有6名員工初步確診，涉及4家分行，分別為沙田、上水新豐路、黃大仙及土瓜灣分行，今日暫停服務。4間分行中，沙田分行共有3人初確，最後上班日期均為2月10日，當中2人負責後勤工作，無需與客戶接觸，1名員工則在櫃位提供銀行服務；另外，黃大仙分行的初確員負責與特定客戶會面和提供服務，最近上班日為2月11日。其餘兩名初確員工均負責後勤工作。

中信銀行於銅鑼灣澳門逸園中心及坑口東港城分行，各有一名員工染疫，兩分行今日暫停服務。中信指，銅鑼灣分行的初確員工最近上班日為2月10日；東港城分行的客戶經理於昨晚進行快速測試後呈陽性，最近上班日期為2月7日。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴

相關文章

【新冠肺炎】一文看清兒童感染新冠照顧須知及送院安排
今日 10:12
【新冠肺炎】一文看清兒童感染新冠照顧須知及送院安排
【兒童染疫】劉宇隆指三大原因令染疫幼童現重症　不贊成讓幼童單獨入院
今日 11:03
【兒童染疫】劉宇隆指三大原因令染疫幼童現重症　不贊成讓幼童單獨入院
【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　入境處一般查詢熱線今暫停服務【不斷更新】
今日 10:47
【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　入境處一般查詢熱線今暫停服務【不斷更新】

你可能感興趣

【新冠肺炎】一文看清兒童感染新冠照顧須知及送院安排
今日 10:12
【新冠肺炎】一文看清兒童感染新冠照顧須知及送院安排
【兒童染疫】劉宇隆指三大原因令染疫幼童現重症　不贊成讓幼童單獨入院
今日 11:03
【兒童染疫】劉宇隆指三大原因令染疫幼童現重症　不贊成讓幼童單獨入院
【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　入境處一般查詢熱線今暫停服務【不斷更新】
今日 10:47
【新冠肺炎】多個政府部門有員工確診　入境處一般查詢熱線今暫停服務【不斷更新】
病毒檢測 坑口 疫情 東港城 又一城 滙豐控股（00005） 九龍塘 銅鑼灣 土瓜灣 銀行

最高瀏覽

【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
13:41 2022/02/13
【第五波疫情】消息：至昨晚錄超過3,000宗初步確診個案　兒童醫院3歲女童情況嚴重
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
11:33 2022/02/13
【Omicron變種病毒】染Omicron到康復出院約11日　 柳俊江：吃兩粒必理痛後病情好轉
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代
14:21 2022/02/13
【雪藏傳聞】馮盈盈傳犯3宗罪被無綫掟入雪櫃　宋宛穎備力捧隨時上位取代