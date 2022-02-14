【第五波疫情】多間銀行有職員染疫　今日起有關分行暫停服務

▲ 恒生銀行有6名員工初步確診。（資料圖片）

本港爆發第五波疫情，確診數字屢創新高，確診人士遍佈各行各業。 滙豐銀行、恒生銀行及中信銀行（國際）均宣布有職員初步確診或確診，多間分行今日（14日）要暫停服務。

滙豐指，4間分行今日暫停服務，分別為九龍塘 又一城分行、 尖沙咀 海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心、荃灣分行、黃埔花園分行及卓越理財中心；有關分行已安排 深層清潔及消毒，毗鄰的理財易中心將維持正常服務。滙豐又指，已要求有關分行所有員工進行病毒檢測。

另外，恒生銀行宣布，有6名員工初步確診，涉及4家分行，分別為沙田、上水新豐路、黃大仙及土瓜灣分行，今日暫停服務。4間分行中，沙田分行共有3人初確，最後上班日期均為2月10日，當中2人負責後勤工作，無需與客戶接觸，1名員工則在櫃位提供銀行服務；另外，黃大仙分行的初確員負責與特定客戶會面和提供服務，最近上班日為2月11日。其餘兩名初確員工均負責後勤工作。

中信銀行於銅鑼灣澳門逸園中心及坑口東港城分行，各有一名員工染疫，兩分行今日暫停服務。中信指，銅鑼灣分行的初確員工最近上班日為2月10日；東港城分行的客戶經理於昨晚進行快速測試後呈陽性，最近上班日期為2月7日。

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責任編輯：黃悅晴