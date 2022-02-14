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【BB來了】楊秀惠情人節宣布誕B女　兩年抱兩：感到無比的開心和感恩

娛樂 11:56 2022/02/14

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熱門 疫苗通行證 第五波疫情 鐵拳英雄 升中面試 殭屍校園 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 超市大搜查

今日為情人節，前TVB藝人楊秀惠於IG公布誕女的喜訊！楊秀惠於2020年4月誕下女兒，轉眼大女已快將兩歲，今日（2月14）情人節，秀惠於個人社交平台分享一張「一家四口」的牽手照。

之前一直未有向外佈懷孕的秀惠，原來家中再添新成員，誕下小千金的秀惠更開心地在個人社交平台寫道：「見到姐姐非常疼愛妹妹，主動抱抱&錫錫妹妹，就感到無比的開心和感恩。」

【星級媽媽】 靚媽貼心為女兒製無糖生日蛋糕　楊秀惠解釋棄影開網店原因

於IG分享一家四口拖手照。

家中添新成員

楊秀惠婚後息影專心相夫湊女和打理美容生意，兩年抱兩的她於今午公布喜訊。她在個人IG上載一家四口牽手的照片，並寫道：

常開心，在農曆新年來臨前，我們家裡增添了一位新成員

一家三口變成了一家四口

雖然非常忙碌，但我們全家人都非常開心和興奮小妺妹的到來。

見到姐姐非常疼愛妹妹，主動抱抱&錫錫妹妹，就感到無比的開心和感恩

祝大家新一年身體健康，心想事成，一家平平安安，情人節快樂

見到姐姐非常疼愛妹妹，主動抱抱&錫錫妹妹，就感到無比的開心和感恩

祝大家新一年身體健康，心想事成，一家平平安安，情人節快樂

最新影片推介：林淑敏+許家傑專訪

參加華裔小姐入行

現年37歲的楊秀惠生於馬來西亞，來港參選《2004年國際華裔小姐》之後簽約TVB成旗下藝人。

2019年楊秀惠跟圈外男友葉世揚註冊結婚，及至2020年4月27日公布「升呢」為人母，及至5月她宣佈已離巢TVB，結束16年的賓主關係。

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幸福靚媽

當時楊秀惠發帖文表示想多花時間照顧家人及打理美容生意，故決定不再續約，而《十八年後的終極告白》中的「啞女」阿倩一角為其告別TVB之作。

近一年多楊秀惠跟家人返港居住，不時相約幾位星媽陳茵媺、譚凱琪和岑杏賢聚會，雖然秀惠不時於IG分享湊女日常，但所有合照裡女兒也是「遮樣」，今次再度誕女也做足保密功夫，貫徹其低調作風。

撰文 : TOPick柴犬出動

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