【防疫方法】確診待送院家居隔離怕傳染家人　節目模擬一家7口生活僅一人不中招方法

▲ 確診待送院家居隔離怕傳染家人，日本實測一家7口僅嫲嫲無中招，揭一個原因成功防疫。

本港新冠肺炎疫情嚴峻，公立醫院急症室頻臨崩潰，有不少市民報測經快速檢測陽性後，到急症覆檢確診，惟獲要求返家居隔離。令不少確診者擔心在同一個家居環境下，會增加傳播給家人的風險。有日本科普節目就曾做一個模擬實驗，介紹一個預防病毒非常重要的步驟。實驗中，一家七口，只有嫲嫲沒有中招。

最新影片：【童學園】背誦靠朗讀數學勤操卷 哈羅女生IGCSE考獲12科9級盼入劍橋

就著市民的擔憂，衛生署提出確診者與家人共處的建議：

所有人在家中均需要戴口罩

洗手間需要加強消毒

分開食飯，確診者最好留在獨立房間內，避免與家人共用物品

日本節目模擬病毒家庭人傳人

日本TBS電視台一個科普節目講述接觸傳播的巨大威力，雖然節目中講及流感病毒，但新冠病毒一樣能通過飛沫和接觸傳播。節目以小阪一家七口作為實測對象，一家七口分別有夫婦、兩名女兒、兩名兒子和孩子們的嫲嫲。

▲ 節目以小阪一家七口作為實測對象，一家七口分別有夫婦、兩名女兒、兩名兒子和孩子們的嫲嫲。

節目開始時，節目組預先在小阪先生的手上噴上特殊螢光染料，用作模擬流感病毒感染的情境，其他六人則沒有。這些螢光染料只能從螢光燈下看到，肉眼不會看到，節目組希望通過這個方法，模擬病毒傳播，以知道最後通過接觸可以傳染給多少人。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

節目開始的兩個小時中，小阪先生在家中只與兩個兒子有親密互動，家中的其他人並沒有接觸爸爸，兩個兒子直接觸碰過爸爸的雙手。結果，兒子們除了手上沾有染料，在玩耍的過程中，染料更大量沾到臉上。若爸爸確實攜帶病毒，兩個兒子則已被病毒感染。

後來除了兒子，連妻子及兩個女兒都驗出有病毒。原來爸爸出門時，以手觸碰門柄開門，姐姐後來也觸碰過門柄，病毒從門柄上傳染至姐姐的手上。此外，姐姐有用手撥頭髮的習慣。過程中，病毒從手傳染至臉及頭髮上。

另外，妹妹與弟弟玩傳球遊戲的期間，弟弟身上的病毒通過球傳染給妹妹，使妹妹感染病毒。而媽媽則因為擁抱弟弟，弟弟的手摸過媽媽的臉龐，將病毒傳染給媽媽。單單在兩個小時內，一家人6口均被病毒感染。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

節目組更檢查家中的樓梯扶手及零食包裝袋，發現均有細菌的影子，這時若有外人在家中，很可能會同時受感染。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

不過，嫲嫲在這2小時間沒有被感染。節目組細心回顧，發現嫲嫲一直在做家務，以流動的水洗菜洗碗。即使曾經沾染到病毒，但通過流水不斷沖洗令手上的病毒被沖掉，所以沒有被病毒傳染。

責任編輯：羅嘉欣