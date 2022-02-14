【嬰幼兒確診】10個月大兒高燒有鼻鼾確診　港媽分享入院經歷：有懷疑即求醫

▲ 港媽分享10個月大兒子確診經歷。

本港第五波疫情嚴峻，近日幼童感染人數有上升趨勢，更有一名4歲男童成為本港最年輕新冠死亡個案。有港媽在社交平台分享，10個月大兒子近日確診的病徵和經歷，並提醒父母需要注意的事項和入院所需物資等。

港媽Angel在facebook群組「2021牛BB媽媽交流會」分享，她10個月大的兒子在昨日（13日）早上發高燒38.5℃，半夜睡覺明顯有呼嚕呼嚕的鼻鼾聲，入院後開始有鼻涕和咳嗽。

確診兒子情況穩定

Angel接受TOPick訪問時指，由於家中沒有退燒藥，Angel早上9時先帶孩子到私家醫院求診，因希望可以快點見到醫生，她亦致電醫院講明家中有疑似確診者，院方表示可接收，她和丈夫才帶孩子前往。最後在醫院等了兩小時，做了測試，兒子最終確診。她坦言十分擔心，

始終咁細仲高燒，又擔心會引起其他問題。

私家醫院安排Angel和兒子轉往律敦治醫院，律敦治再安排入東區那打素醫院，完成入院手續已是翌日凌晨12時半。因此，她提醒，如果家長懷疑子女染疫，應立即帶他們去急症室，

記得去大院，有兒科、婦產科嘅公立醫院。好重要！

目前兒子尚未退燒，但比昨日有活力得多，院方開了退燒藥外，沒有接受其他治療，目前情況穩定。她表示，院方是否讓照顧者陪孩子入院，需要跟醫院的安排，但大部分的做法都是讓一個大人陪同，她昨日亦可全程陪著孩子。

她表示，上周已發現家中工人姐姐出現病徵，疑似染疫，但上周四（10日）做檢測之後，至今仍未收到結果通知。她留意到近日有很多工人姐姐確診，她個人認為，如果小朋友大多數由工人姐姐照顧，而姐姐有病徵，應帶同有病徵的孩子求診。

而Angel自己雖早兩日檢測陰性，但昨日陪伴兒子入院後開始感到不適，現時與工人姐姐一起居家隔離，由檢測陰性的丈夫在醫院陪伴兒子。

最新影片：

留意孩子血氧心跳

Angel在帖文中分享，嬰幼兒染疫，家長最重要注意孩子的血氧和心跳，醫院會安排一部機給孩子夾住腳趾，父母要盡量留意住，血氧含量低於93就要立即告知在場醫護。她提醒，不要想著帶小朋友回家，

如果低血氧唔知會好危險，係醫院起碼可以聞氧。

孩子有機會抗拒聞氧，她的做法是讓孩子食奶嘴，再看Babyshark，孩子就乖乖坐著聞氣。而入到公立醫院後，父母其中一方需要抱著孩子在隔離區，另一方最好可以分開，先去登記，在外補給、與家人交接等。

媽媽袋清單

她亦提及，如果孩子需要入院，要帶BB車，讓孩子等待時可睡覺。另外，要預先執好媽媽袋，包括帶6餐奶粉、奶嘴、玩具、尿片、毛巾仔，若孩子發燒，可以請姑娘濕水幫BB物理降溫，大人亦可預備自己的物品，包括麵包乾糧、差電尿袋等。

此外，Angel提醒，記得要帶出世紙作登記用，同時要取得密切接觸者的身份證號碼，衛生署會致電登記個案。家長亦可買快速測試包，若院方要求陰性報告時，可以向醫護人員展示檢測結果。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：林愛娜