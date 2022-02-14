【Super Tiger】羅天宇入行14年率師弟組男團　Super Tiger：唔係唔畀機會我哋呀？

▲ 男團Super Tiger由羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳組成。

TVB於大年初一（2月1日）派出由羅天宇、許俊豪、丘梓謙、鄒兆霆、曾展望、林俊其、魏柏豪、劉展霆、李紹堅及宋懿芳共10人組成限定男團Super Tiger跟觀眾拜年。

Super Tiger在節目內勁歌熱舞引起網民討論，並跟ViuTV熱捧的人氣男團MIRROR、ERROR和P1X3L作比較。

當大家以為Super Tiger為大年初一節目才表現的「一騷男團」時，他們全員最近連續接受《東張西望》、《TVB娛樂新聞台》訪問，似乎TVB是在試水溫，真的計劃將Super Tiger正式出道。

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Super Tiger出道？

繼去年推出女團After Class後，TVB最近派出Super Tiger跟觀眾見面，10位成員於訪問中自我介紹及分享入團感受，並不斷問大家「唔係唔畀機會我呀？」，於鏡頭前落力向大家「搲撈」。

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面對負評

對於外界的評論，劉展霆表示：「視乎我們用甚麼心態，有多想去做好這件事。」林俊其則指：「好壞對我們來說也是好事，都是成長的一部分。不好的意見代表着我們需要改善。」

許俊豪坦言：「其實我很有經驗，覺得（評論）很好看，當我們站在網民的身份去看，希望再展示出來時，多點時間給人看到成長的一面。」李紹堅認為：「慢慢變得更加好。」丘梓謙說：「已被罵足一年了，也是同一樣的說話，已經沒甚麼感覺。」

年資最深的羅天宇笑言：「部分成員很過份（指着宋懿芳），只有兩個月便出來。」宋懿芳回應：「只要公司肯，我們便樂意奉陪。看我們表演也知道我們『咩料』啦！」鄒兆霆認同道：「公司一開聲，我們甚麼也做。」

▲ （IG圖片）

10子簡介

Super Tiger中的C位為有「女神收割機」之稱的羅天宇，入行14年的他直言：「自己在入行前已經想成為男團，等了14年才有這個機會，想不到我有這個機會。」

羅天宇外，當中知名度較高的前天堂鳥成員許俊豪（Lincoln），因拍攝《愛上我的衰神》而被觀眾留意，他更是另一成員曾展望（GM）的偶像，而丘梓謙亦稱自己從小便聽天堂鳥的歌長大。

另一為人注意是當童星入行的丘梓謙，投身演藝圈多年的他，近年憑《愛．回家之開心速遞》的蔥頭一角為人熟悉，亦將角色的派心動作帶來現實生活，在演出中不斷跟觀眾送上心心。

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其他成員包括：

鄒兆霆：參加第29期藝員訓練班的鄒兆霆曾於《開心速遞》中飾演保安，不過他自2020年起便有了固定角色賈明昇，以富二代形象為觀眾留下印象。

曾展望：畢業於理工大學工商管理學院的曾展望現年24歲，他因主持《#後生仔傾吓偈》而令人認識。

林俊其：在TVB擔任特約演員的林俊其原為模特兒，他於2018年投考TVB藝員訓練班，並因外貌酷似王浩信而被觀眾記住。

魏柏豪：於2020年參加《衝上雲霄大選》後成為TVB旗下藝人的魏柏豪，入行前的他曾為機艙服務員，並有7年資歷。

劉展霆：現年25歲的劉展霆（Eden）參加TVB真人騷節目《盛·舞者》後入行，其首套拍攝的劇集為《青春本我》。

李紹堅：於2019年參加TVB藝員訓練班後入行的李紹堅，曾在2021年參加《盛·舞者》，曾拍攝過《開心速遞》及《青春本我》。

宋懿芳：入行資歷最短的宋懿芳為應屆藝員訓練班學員，體重曾達140公斤的他減肥成功，擺脫了昔日的身型。