【疫下囤貨】市民憂封城連日掃空超市囤貨　世衛建議幾類可儲備的防疫物資

▲ 本港確診數字持續飆升，市民憂封城連日掃空超市囤貨。

Omicron來襲，連日來都錄得15,00宗確診，跨境貨車司機接連中招，令內地供港蔬菜供應受影響，導致菜價持續飆升。雖然政府強調暫時沒有封城計劃，但有市民仍然感到十分憂心，紛紛到超市搶購各類食物及日用品囤貨，多取得市民拍攝到各區超市菜架被掃空，甚至連樽裝水、頭痛藥等都售馨。

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菜價持續上漲 各區超市貨架每日清空

以屯門街市及超市為例，藥架、新鮮蔬菜及雞蛋所剩無幾，期貨早年過頭痛藥及感冒藥更售馨。另外，有網民於大埔群組中指出，大埔菜價高昂，每斤尖葉菜芯及新界包生菜的價格高達36元，芥蘭更衝上每斤38元，其他菜款普遍亦要每斤20多元。

菜價高企，基層人士最受影響，有網民在社交網站上載照片，指有巿民執菜檔遺棄的爛菜，更直言，「三十幾蚊斤菜，唔係人人食得起」。

因街巿菜檔售價，市民轉向超市掃貨，所有菜類貨價一早被掃空，有巿民反映大埔昨日下午3點已買不到食材，被迫要叫外賣。同時，西區超巿的情況亦嚴重，除蔬菜貨架被清空外，樽裝水亦成為被搶購目標。

世衛組織：無需盲目囤貨 要加強避免某些地方

Omicron在全球肆虐，世界衛生組織（WHO）及美國國土安全部指出，社區傳播的問題一旦出現，民眾可存放一些非處方藥如止痛藥、胃藥、感冒藥、慢性病用藥等，避免萬一在輕微症狀時身邊沒有基本藥物而加重病情，被迫前往醫院增加感染風險。

而香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，若患者在家等候送院期間未有出現病徵，仍需要多喝水和休息；有輕微病徵者者則可以服用紓緩頭痛和發燒等的藥物，估計成為頭痛藥被掃空的其中一個原因。

另外，因應本土確診個案難以受控，市民外出足跡複雜。政府也呼籲市民盡量留在家中，如商場、超市等容易人口稠密的地點也應儘量避免前往，以防與有生病或正在潛伏期的人密切接觸。若自己本身已有不適，更應與他人保持距離，避免病毒擴散。

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責任編輯：張沛